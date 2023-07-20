Menu
Razreshite obratitsya season 1 watch online

Razreshite obratitsya season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Razreshite obratitsya Seasons Season 1
Razreshite obratitsya 18+
Title Сезон 1
Season premiere 20 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 15
Runtime 7 hours 30 minutes
"Razreshite obratitsya" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Разрешите обратиться» молодой парень Гоша Котов мечтает пойти по стопам своего покойного отца – отважного полицейского, который погиб на задании. Он оканчивает полицейскую академию и становится оперуполномоченным, однако выясняется, что он панически боится преступников и погонь. Как герой ни старается, он не может побороть свою неуверенность. Он уже почти разочаровывается в своем призвании, как все неожиданно меняется. После укуса зараженной собаки парень понимает, что он стал оборотнем – ловким, сильным, быстрым, с уникальным слухом и обонянием. Гоша решает использовать эти способности на работе.

Series rating

5.9
Rate 15 votes
5.8 IMDb

"Razreshite obratitsya" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
20 July 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
20 July 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
20 July 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
20 July 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
20 July 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
20 July 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
20 July 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
20 July 2023
Серия 9
Season 1 Episode 9
20 July 2023
Серия 10
Season 1 Episode 10
20 July 2023
Серия 11
Season 1 Episode 11
20 July 2023
Серия 12
Season 1 Episode 12
20 July 2023
Серия 13
Season 1 Episode 13
20 July 2023
Серия 14
Season 1 Episode 14
20 July 2023
Серия 15
Season 1 Episode 15
20 July 2023
