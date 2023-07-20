В 1 сезоне сериала «Разрешите обратиться» молодой парень Гоша Котов мечтает пойти по стопам своего покойного отца – отважного полицейского, который погиб на задании. Он оканчивает полицейскую академию и становится оперуполномоченным, однако выясняется, что он панически боится преступников и погонь. Как герой ни старается, он не может побороть свою неуверенность. Он уже почти разочаровывается в своем призвании, как все неожиданно меняется. После укуса зараженной собаки парень понимает, что он стал оборотнем – ловким, сильным, быстрым, с уникальным слухом и обонянием. Гоша решает использовать эти способности на работе.