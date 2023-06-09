Во 2-м сезоне сериала «Озеро» продолжается история гомосексуалиста Джастина, который вернулся из-за границы, чтобы воссоединиться со своей родной дочерью, которую отдал на усыновление. Билли никогда не пыталась найти своих биологических родителей, но люди, которые воспитали ее, решили, что девушка должна познакомиться с биологическим отцом. Много лет назад он был молод и неопытен, поэтому согласился с тем, чтобы его девушка отдала дочь в приемную семью. Они и впрямь мало что могли дать ребенку, поскольку сами едва получили образование. Теперь Джастин расстался со своим партнером и решил начать жизнь с чистого листа.