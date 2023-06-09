Menu
The Lake 2022 - 2023, season 2

The Lake
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 9 June 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
"The Lake" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Озеро» продолжается история гомосексуалиста Джастина, который вернулся из-за границы, чтобы воссоединиться со своей родной дочерью, которую отдал на усыновление. Билли никогда не пыталась найти своих биологических родителей, но люди, которые воспитали ее, решили, что девушка должна познакомиться с биологическим отцом. Много лет назад он был молод и неопытен, поэтому согласился с тем, чтобы его девушка отдала дочь в приемную семью. Они и впрямь мало что могли дать ребенку, поскольку сами едва получили образование. Теперь Джастин расстался со своим партнером и решил начать жизнь с чистого листа.

Series rating

6.2
Rate 13 votes
6.4 IMDb

The Lake List of episodes

Season 1
Season 2
Two Become Run
Season 2 Episode 1
9 June 2023
A Berry Special Episode
Season 2 Episode 2
9 June 2023
Crazy-May
Season 2 Episode 3
9 June 2023
Wet Cup American Summer
Season 2 Episode 4
9 June 2023
Angel Tits and Dirty Bananas
Season 2 Episode 5
9 June 2023
Dying to Know
Season 2 Episode 6
9 June 2023
Tour De Force
Season 2 Episode 7
9 June 2023
Death on Denial
Season 2 Episode 8
9 June 2023
