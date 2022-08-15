В 1 сезоне сериала «Красная роза» группа подростков сдает выпускные экзамены в школе. Впереди их ожидает целых три месяца свободы. Герои бесцельно околачиваются на окраинах Болтона без особого понимания, куда двигаться дальше и что делать после окончания школы. Внезапно они узнают о приложении «Красная роза», городской легенде. Приложение можно установить на любой гаджет. Подростки любят решать задачи, которые становятся все более опасными. Втайне от своих приятелей Рошель Джексон загружает загадочное приложение и по наивности приглашает тьму в свою жизнь. Вскоре друзья объединяются, чтобы сразиться с невидимыми силами.