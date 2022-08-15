Menu
Red Rose 2022, season 1

Red Rose season 1 poster
Red Rose
Season premiere 15 August 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 0 minute
"Red Rose" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Красная роза» группа подростков сдает выпускные экзамены в школе. Впереди их ожидает целых три месяца свободы. Герои бесцельно околачиваются на окраинах Болтона без особого понимания, куда двигаться дальше и что делать после окончания школы. Внезапно они узнают о приложении «Красная роза», городской легенде. Приложение можно установить на любой гаджет. Подростки любят решать задачи, которые становятся все более опасными. Втайне от своих приятелей Рошель Джексон загружает загадочное приложение и по наивности приглашает тьму в свою жизнь. Вскоре друзья объединяются, чтобы сразиться с невидимыми силами.

Series rating

6.2
Rate 13 votes
6.4 IMDb

Red Rose List of episodes

Season 1
It's Grim Up North
Season 1 Episode 1
15 August 2022
The Garden
Season 1 Episode 2
15 August 2022
Scapegoat
Season 1 Episode 3
15 August 2022
Manchester Innit
Season 1 Episode 4
15 August 2022
Lockdown
Season 1 Episode 5
15 August 2022
Results Day
Season 1 Episode 6
15 August 2022
I Heart BLTN
Season 1 Episode 7
15 August 2022
The Gardener
Season 1 Episode 8
15 August 2022
