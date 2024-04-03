Во 2 сезоне сериала «Женщина при деньгах» миллиардерша Молли Новак уже несколько лет посвящает свою жизнь благотворительности. Прежде она была богатым, но несчастным человеком. Теперь ее состояние медленно тает, зато растет желание жить и чувство собственной значимости в мире. Глава ее фонда София Салинас и верный помощник Николас всячески поддерживают Молли в ее начинаниях. Однако есть и люди, которым не по душе новое призвание богачки и ее благородные устремления. На пути женщины постоянно появляются корыстные женихи, ловкие махинаторы, бизнес-конкуренты и даже настоящие бандиты.