Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Loot 2022, season 2

Loot season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Loot Seasons Season 2
Loot 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 3 April 2024
Production year 2024
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Loot" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Женщина при деньгах» миллиардерша Молли Новак уже несколько лет посвящает свою жизнь благотворительности. Прежде она была богатым, но несчастным человеком. Теперь ее состояние медленно тает, зато растет желание жить и чувство собственной значимости в мире. Глава ее фонда София Салинас и верный помощник Николас всячески поддерживают Молли в ее начинаниях. Однако есть и люди, которым не по душе новое призвание богачки и ее благородные устремления. На пути женщины постоянно появляются корыстные женихи, ловкие махинаторы, бизнес-конкуренты и даже настоящие бандиты.

Series rating

6.7
Rate 11 votes
6.8 IMDb

Loot List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Space for Everyone
Season 2 Episode 1
3 April 2024
Clueless
Season 2 Episode 2
3 April 2024
Vengeance Falls
Season 2 Episode 3
10 April 2024
Mr. Congeniality
Season 2 Episode 4
17 April 2024
Mally's
Season 2 Episode 5
24 April 2024
Women Who Rule
Season 2 Episode 6
1 May 2024
Camp Wells
Season 2 Episode 7
8 May 2024
Grace
Season 2 Episode 8
15 May 2024
Mood Vibrations
Season 2 Episode 9
22 May 2024
We Shouldn't Exist
Season 2 Episode 10
29 May 2024
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more