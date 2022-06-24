В 1-м сезоне сериала «Женщина при деньгах» Молли Новак двадцать лет назад вышла замуж за миллиардера. Она получает удовольствие от всего, что можно приобрести за деньги. У главной героини есть большая яхта, личный кинотеатр, собственный самолет. Но однажды супруг сообщает ей, что собирается развестись. Вокруг пары развернулся большой скандал, который с удовольствием смакуют в средствах массовой информации. Молли удается отсудить у супруга большую сумму денег. Чтобы реабилитироваться в глазах общественности, Молли решает обратиться за помощью к руководителю благотворительного фонда.