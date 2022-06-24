Menu
Loot 2022, season 1

Loot season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Loot Seasons Season 1
Loot 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 24 June 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Loot" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Женщина при деньгах» Молли Новак двадцать лет назад вышла замуж за миллиардера. Она получает удовольствие от всего, что можно приобрести за деньги. У главной героини есть большая яхта, личный кинотеатр, собственный самолет. Но однажды супруг сообщает ей, что собирается развестись. Вокруг пары развернулся большой скандал, который с удовольствием смакуют в средствах массовой информации. Молли удается отсудить у супруга большую сумму денег. Чтобы реабилитироваться в глазах общественности, Молли решает обратиться за помощью к руководителю благотворительного фонда.

Series rating

6.7
Rate 11 votes
6.8 IMDb

Loot List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Pilot
Season 1 Episode 1
24 June 2022
Bienvenidos a Miami
Season 1 Episode 2
24 June 2022
Hot Seat
Season 1 Episode 3
24 June 2022
Excitment Park
Season 1 Episode 4
1 July 2022
Halsa
Season 1 Episode 5
8 July 2022
The Philanthropic Humanitarian Awards
Season 1 Episode 6
15 July 2022
French Connection
Season 1 Episode 7
22 July 2022
Spades Night
Season 1 Episode 8
29 July 2022
Cahoga Lake
Season 1 Episode 9
5 August 2022
The Silver Moon Summit
Season 1 Episode 10
12 August 2022
