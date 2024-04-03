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Женщина при деньгах 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Женщина при деньгах
Киноафиша Сериалы Женщина при деньгах Сезоны Сезон 2

Loot 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 3 апреля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Женщина при деньгах»

Во 2 сезоне сериала «Женщина при деньгах» миллиардерша Молли Новак уже несколько лет посвящает свою жизнь благотворительности. Прежде она была богатым, но несчастным человеком. Теперь ее состояние медленно тает, зато растет желание жить и чувство собственной значимости в мире. Глава ее фонда София Салинас и верный помощник Николас всячески поддерживают Молли в ее начинаниях. Однако есть и люди, которым не по душе новое призвание богачки и ее благородные устремления. На пути женщины постоянно появляются корыстные женихи, ловкие махинаторы, бизнес-конкуренты и даже настоящие бандиты.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий сериала Женщина при деньгах График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Место для двоих Space for Everyone
Сезон 2 Серия 1
3 апреля 2024
Бестолковые Clueless
Сезон 2 Серия 2
3 апреля 2024
Возмездие Vengeance Falls
Сезон 2 Серия 3
10 апреля 2024
Мисс Конгениальность Mr. Congeniality
Сезон 2 Серия 4
17 апреля 2024
"У Молли" Mally's
Сезон 2 Серия 5
24 апреля 2024
Властные женщины Women Who Rule
Сезон 2 Серия 6
1 мая 2024
Лагерь Уэллс Camp Wells
Сезон 2 Серия 7
8 мая 2024
Грейс Grace
Сезон 2 Серия 8
15 мая 2024
Перепады настроения Mood Vibrations
Сезон 2 Серия 9
22 мая 2024
Мы не должны существовать We Shouldn't Exist
Сезон 2 Серия 10
29 мая 2024
График выхода всех сериалов
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