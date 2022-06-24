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Женщина при деньгах 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Женщина при деньгах
Киноафиша Сериалы Женщина при деньгах Сезоны Сезон 1

Loot 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Женщина при деньгах»

В 1-м сезоне сериала «Женщина при деньгах» Молли Новак двадцать лет назад вышла замуж за миллиардера. Она получает удовольствие от всего, что можно приобрести за деньги. У главной героини есть большая яхта, личный кинотеатр, собственный самолет. Но однажды супруг сообщает ей, что собирается развестись. Вокруг пары развернулся большой скандал, который с удовольствием смакуют в средствах массовой информации. Молли удается отсудить у супруга большую сумму денег. Чтобы реабилитироваться в глазах общественности, Молли решает обратиться за помощью к руководителю благотворительного фонда.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий сериала Женщина при деньгах График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
24 июня 2022
Добро пожаловать в Майами Bienvenidos a Miami
Сезон 1 Серия 2
24 июня 2022
Горячие сиденья Hot Seat
Сезон 1 Серия 3
24 июня 2022
Парк развлечений Excitment Park
Сезон 1 Серия 4
1 июля 2022
Халса Halsa
Сезон 1 Серия 5
8 июля 2022
Филантропическая гуманитарная награда The Philanthropic Humanitarian Awards
Сезон 1 Серия 6
15 июля 2022
Французская связь French Connection
Сезон 1 Серия 7
22 июля 2022
Пиковая ночь Spades Night
Сезон 1 Серия 8
29 июля 2022
Озеро Каога Cahoga Lake
Сезон 1 Серия 9
5 августа 2022
Саммит серебряной луны The Silver Moon Summit
Сезон 1 Серия 10
12 августа 2022
График выхода всех сериалов
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