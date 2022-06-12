В 1 сезоне сериала «Становление Елизаветы» Елизавета, последняя из династии Тюдоров, родилась в браке короля Англии Генриха VIII и Анны Болейн. Период ее правления считается «золотым веком» Англии. Именно в это время в стране произошел расцвет культуры, стали известны такие имена, как Шекспир, Марлоу и Бэкон. Значение Англии в мировой политике также возросло. Однако, прежде чем вступить на престол, Елизавете пришлось столкнуться со множеством препятствий. Придворные интриги, борьба за власть, политические козни ожидали юную девушку на пути к трону, который принадлежит ей по праву рождения.