Becoming Elizabeth 2022, season 1

Becoming Elizabeth
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 12 June 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Becoming Elizabeth" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Становление Елизаветы» Елизавета, последняя из династии Тюдоров, родилась в браке короля Англии Генриха VIII и Анны Болейн. Период ее правления считается «золотым веком» Англии. Именно в это время в стране произошел расцвет культуры, стали известны такие имена, как Шекспир, Марлоу и Бэкон. Значение Англии в мировой политике также возросло. Однако, прежде чем вступить на престол, Елизавете пришлось столкнуться со множеством препятствий. Придворные интриги, борьба за власть, политические козни ожидали юную девушку на пути к трону, который принадлежит ей по праву рождения.

Series rating

7.1
Rate 12 votes
7.1 IMDb

Becoming Elizabeth List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Keep Your Knife Bright
Season 1 Episode 1
12 June 2022
You Cannot Keep The Birds From Flying Over Your Head
Season 1 Episode 2
19 June 2022
Either Learn Or Be Silent
Season 1 Episode 3
26 June 2022
Lighten Our Darkness
Season 1 Episode 4
3 July 2022
Necessity Compels Me To Plague You
Season 1 Episode 5
10 July 2022
What Cannot Be Cured
Season 1 Episode 6
17 July 2022
To Laugh, To Lie, To Flatter, To Face
Season 1 Episode 7
31 July 2022
To Death We Must Stoop
Season 1 Episode 8
7 August 2022
