Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Becoming Elizabeth Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: Becoming Elizabeth

  • Cardiff Castle, Cardiff, Wales
  • Cardiff, Wales

Iconic scenes & Locations

Filming Location
The Bottle Yard Studios, Bristol, UK
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Filming Location
Bristol Cathedral, Bristol, England, UK
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more