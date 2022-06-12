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Становление Елизаветы 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Становление Елизаветы
Киноафиша Сериалы Становление Елизаветы Сезоны Сезон 1

Becoming Elizabeth
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Становление Елизаветы»

В 1 сезоне сериала «Становление Елизаветы» Елизавета, последняя из династии Тюдоров, родилась в браке короля Англии Генриха VIII и Анны Болейн. Период ее правления считается «золотым веком» Англии. Именно в это время в стране произошел расцвет культуры, стали известны такие имена, как Шекспир, Марлоу и Бэкон. Значение Англии в мировой политике также возросло. Однако, прежде чем вступить на престол, Елизавете пришлось столкнуться со множеством препятствий. Придворные интриги, борьба за власть, политические козни ожидали юную девушку на пути к трону, который принадлежит ей по праву рождения.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий сериала Становление Елизаветы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Держите свой нож заточенным Keep Your Knife Bright
Сезон 1 Серия 1
12 июня 2022
Вы не можете помешать птицам летать над вашей головой You Cannot Keep The Birds From Flying Over Your Head
Сезон 1 Серия 2
19 июня 2022
Либо учись, либо молчи Either Learn Or Be Silent
Сезон 1 Серия 3
26 июня 2022
Освети нашу тьму Lighten Our Darkness
Сезон 1 Серия 4
3 июля 2022
Необходимость мучить тебя Necessity Compels Me To Plague You
Сезон 1 Серия 5
10 июля 2022
Что нельзя вылечить What Cannot Be Cured
Сезон 1 Серия 6
17 июля 2022
Смеяться, лгать, льстить, в лицо To Laugh, To Lie, To Flatter, To Face
Сезон 1 Серия 7
31 июля 2022
Прежде чем умереть, мы должны пасть To Death We Must Stoop
Сезон 1 Серия 8
7 августа 2022
График выхода всех сериалов
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