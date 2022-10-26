Во 2 сезоне сериала «Звездные войны: Сказания о джедаях» зрителей ожидает новая часть антологии о временах Старой Республики. Короткометражные эпические истории посвящены различным героям из всевозможных рас, которые сражаются за свои права, развязывают межпланетные войны и хранят самые немыслимые секреты галактики. Императрица Тета правит объединенными мирами системы Корос, братья Дарагон исследуют просторы космоса, а едва появившийся на свет младенец уже носит на себе метку великого воина. Тем временем рыцари-джедаи расследуют убийство одного из своих собратьев и растят новое поколение защитников галактики.