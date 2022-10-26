Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Tales of the Jedi 2022, season 2

No poster for this film
Kinoafisha TV Shows Tales of the Jedi Seasons Season 2
Star Wars: Tales of the Jedi
Original title Season 2
Title Сезон 2
"Tales of the Jedi" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Звездные войны: Сказания о джедаях» зрителей ожидает новая часть антологии о временах Старой Республики. Короткометражные эпические истории посвящены различным героям из всевозможных рас, которые сражаются за свои права, развязывают межпланетные войны и хранят самые немыслимые секреты галактики. Императрица Тета правит объединенными мирами системы Корос, братья Дарагон исследуют просторы космоса, а едва появившийся на свет младенец уже носит на себе метку великого воина. Тем временем рыцари-джедаи расследуют убийство одного из своих собратьев и растят новое поколение защитников галактики.

Series rating

8.1
Rate 12 votes
8.1 IMDb

Tales of the Jedi List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more