Tales of the Jedi 2022, season 1

Season premiere 26 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 1 hour 30 minutes
В 1 сезоне сериала «Звездные войны: Сказания о джедаях» Одан-Урр являлся учеником мастера Уру. Тот отправил его в систему Корос, где Императрице Тете требовалась помощь в войнах объединения. Задача Одан-Урра – объединить семь миров, находящихся в системе. Несколько тысяч лет назад ученые создали гиперпространственный двигатель, после чего галактика объединилась. Так появился демократический союз звездных систем – Галактическая Республика. Мудрые властители делали все, чтобы сохранить Республику, а благородное объединение джедаев поддерживало мир и порядок на этих территориях.

8.1
Rate 12 votes
8.1 IMDb

Season 1
Season 2
Life and Death
Season 1 Episode 1
26 October 2022
Justice
Season 1 Episode 2
26 October 2022
Choices
Season 1 Episode 3
26 October 2022
The Sith Lord
Season 1 Episode 4
26 October 2022
Practice Makes Perfect
Season 1 Episode 5
26 October 2022
Resolve
Season 1 Episode 6
26 October 2022
