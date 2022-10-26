В 1 сезоне сериала «Звездные войны: Сказания о джедаях» Одан-Урр являлся учеником мастера Уру. Тот отправил его в систему Корос, где Императрице Тете требовалась помощь в войнах объединения. Задача Одан-Урра – объединить семь миров, находящихся в системе. Несколько тысяч лет назад ученые создали гиперпространственный двигатель, после чего галактика объединилась. Так появился демократический союз звездных систем – Галактическая Республика. Мудрые властители делали все, чтобы сохранить Республику, а благородное объединение джедаев поддерживало мир и порядок на этих территориях.