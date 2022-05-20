Menu
Panchayat 2020, season 2

Panchayat season 2 poster
Panchayat
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 20 May 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 40 minutes
"Panchayat" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Панчаят» история о выпускнике инженерного факультета по имени Абхишек продолжается. Волею случая он поступил на службу в офис панчаята, расположенный в глухой деревеньке штата Уттар-Прадеш. Парню приходится совмещать работу и подготовку к выпускным экзаменам, привыкать к деревенским обычаям и искать общий язык с коллегами. Тем временем местная жительница Прадхан Джи видит в нем потенциального жениха для своей дочери и немедленно берет дело в свое руки. Абхишеку предстоит принять непростое решение и серьезно подумать над тем, каким он представляет себе свое будущее.

Series rating

8.9
Rate 12 votes
9 IMDb

Panchayat List of episodes

Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Naach
Season 2 Episode 1
20 May 2022
Bol Chaal Band
Season 2 Episode 2
20 May 2022
Kranti
Season 2 Episode 3
20 May 2022
Tension
Season 2 Episode 4
20 May 2022
Jaise Ko Taisa
Season 2 Episode 5
20 May 2022
Aukaat
Season 2 Episode 6
20 May 2022
Dost Yaar
Season 2 Episode 7
20 May 2022
Parivaar
Season 2 Episode 8
20 May 2022
