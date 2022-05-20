Во 2 сезоне сериала «Панчаят» история о выпускнике инженерного факультета по имени Абхишек продолжается. Волею случая он поступил на службу в офис панчаята, расположенный в глухой деревеньке штата Уттар-Прадеш. Парню приходится совмещать работу и подготовку к выпускным экзаменам, привыкать к деревенским обычаям и искать общий язык с коллегами. Тем временем местная жительница Прадхан Джи видит в нем потенциального жениха для своей дочери и немедленно берет дело в свое руки. Абхишеку предстоит принять непростое решение и серьезно подумать над тем, каким он представляет себе свое будущее.