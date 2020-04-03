Menu
Panchayat 2020, season 1

Panchayat season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Panchayat Seasons Season 1
Panchayat
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 3 April 2020
Production year 2020
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 40 minutes
"Panchayat" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Панчаят» в центре событий оказывается городской парень, который после окончания учебы в инженерном институте получает низкооплачиваемую работу в провинции под названием Пулера. Он устраивается секретарем в офис местного панчаята. Первый рабочий день оказывается намного хуже, чем герой даже мог себе представить. Частые отключения электроэнергии мешают Абхишеку, и он решает попробовать разобраться с проблемой самостоятельно. Потом, чтобы сделать свое пребывание на службе более сносным, юноша покупает новый удобный стул с «колесиками». Однако по незнанию он создает себе новые проблемы в офисе.

Series rating

8.9
Rate 12 votes
9 IMDb

Panchayat List of episodes

Gram Panchayat Phulera
Season 1 Episode 1
3 April 2020
Bhootha Ped
Season 1 Episode 2
3 April 2020
Chakke Wali Kursi
Season 1 Episode 3
3 April 2020
Hamara Neta Kaisa Ho?
Season 1 Episode 4
3 April 2020
Computer Nahi Monitor
Season 1 Episode 5
3 April 2020
Bahot Hua Samman
Season 1 Episode 6
3 April 2020
Ladka Tez Hai Lekin..
Season 1 Episode 7
3 April 2020
Jab Jaago Tabhi Savera
Season 1 Episode 8
3 April 2020
