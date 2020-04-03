В 1 сезоне сериала «Панчаят» в центре событий оказывается городской парень, который после окончания учебы в инженерном институте получает низкооплачиваемую работу в провинции под названием Пулера. Он устраивается секретарем в офис местного панчаята. Первый рабочий день оказывается намного хуже, чем герой даже мог себе представить. Частые отключения электроэнергии мешают Абхишеку, и он решает попробовать разобраться с проблемой самостоятельно. Потом, чтобы сделать свое пребывание на службе более сносным, юноша покупает новый удобный стул с «колесиками». Однако по незнанию он создает себе новые проблемы в офисе.