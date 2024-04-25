Во 2 сезоне сериала «Велма» продолжается история о жизни самой неординарной и изобретательной умницы из корпорации «Тайна» Велмы Динкли. Напомним, в предыдущем сезоне события разворачивались до встречи главной героини со Скуби и компанией, которые вместе сформировали культовую корпорацию «Тайна». Сыщица Велма Динкли принимается за расследование серьезных преступлений. Ей в этом деле оказывают содействие Шэгги Роджерс, Дафна Блэйк и Фред Джонс. В то же время между персонажами завязывается своеобразный «любовный квадрат». В новом сезоне героиню ждет немало захватывающих приключений.