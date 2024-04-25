Menu
Season premiere 25 April 2024
Production year 2024
Number of episodes 10
Runtime 4 hours 10 minutes
Во 2 сезоне сериала «Велма» продолжается история о жизни самой неординарной и изобретательной умницы из корпорации «Тайна» Велмы Динкли. Напомним, в предыдущем сезоне события разворачивались до встречи главной героини со Скуби и компанией, которые вместе сформировали культовую корпорацию «Тайна». Сыщица Велма Динкли принимается за расследование серьезных преступлений. Ей в этом деле оказывают содействие Шэгги Роджерс, Дафна Блэйк и Фред Джонс. В то же время между персонажами завязывается своеобразный «любовный квадрат». В новом сезоне героиню ждет немало захватывающих приключений.

1.9
Rate 11 votes
1.6 IMDb

The Mystery of Teen Romance
Season 2 Episode 1
25 April 2024
Creaky Friday
Season 2 Episode 2
25 April 2024
When Velma Met Money
Season 2 Episode 3
25 April 2024
Seancé
Season 2 Episode 4
25 April 2024
Burning Woman
Season 2 Episode 5
25 April 2024
Private Velmjamin
Season 2 Episode 6
25 April 2024
Female Utopia
Season 2 Episode 7
25 April 2024
Aman Hunt
Season 2 Episode 8
25 April 2024
The Real Villain
Season 2 Episode 9
25 April 2024
Til Death
Season 2 Episode 10
25 April 2024
