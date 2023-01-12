В 1 сезоне сериала «Велма» в небольшой американский городок прибывает загадочная и никому не известная молодая девушка. Велма Динкли очень умна и сообразительна. Вскоре выясняется, что ее работа и основное увлечение – разгадывание загадок. Она берется за самые запутанные расследования, на которых полиция не задумываясь ставит крест. В будущем ей предстоит стать частью самой известной в Америке команды сыщиков – Scooby-Doo Mystery Inc., но сперва она должна пройти непростой путь в одиночестве. Заданий для нее хватает всегда: то из музея пропадает ценный артефакт, а то неведомый маньяк делает женщине лоботомию.