Velma 2022, season 1

Velma season 1 poster
Velma
Velma
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 12 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 4 hours 10 minutes
"Velma" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Велма» в небольшой американский городок прибывает загадочная и никому не известная молодая девушка. Велма Динкли очень умна и сообразительна. Вскоре выясняется, что ее работа и основное увлечение – разгадывание загадок. Она берется за самые запутанные расследования, на которых полиция не задумываясь ставит крест. В будущем ей предстоит стать частью самой известной в Америке команды сыщиков – Scooby-Doo Mystery Inc., но сперва она должна пройти непростой путь в одиночестве. Заданий для нее хватает всегда: то из музея пропадает ценный артефакт, а то неведомый маньяк делает женщине лоботомию.

Series rating

1.9
11 votes
1.6 IMDb

Velma List of episodes

Season 1
Season 1
Season 2
Velma
Episode 1
12 January 2023
The Candy (Wo)man
Episode 2
12 January 2023
Velma Kai
Episode 3
19 January 2023
Velma Makes a List
Episode 4
19 January 2023
Marching Band Sleepover
Episode 5
26 January 2023
The Sins of the Fathers and Some of the Mothers
Episode 6
26 January 2023
Fog Fest
Episode 7
2 February 2023
A Velma In The Woods
Episode 8
2 February 2023
Family (Wo)man
Episode 9
9 February 2023
The Brains of the Operation
Episode 10
9 February 2023
TV series release schedule
