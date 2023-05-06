Во 2 сезоне сериала «История девятихвостого лиса» события разворачиваются в 1938 году. Известный зрителям по предыдущему сезону главный герой – лис-оборотень гумихо – уже тайно живет среди людей. Когда-то Ли Ена считали божеством, но теперь он своего рода государственный чиновник, связывающий мир живых и мир духов. Неупокоенные души зачастую покидают свои могилы и терроризируют людей, особенно в такие неспокойные исторические периоды, как преддверие Второй мировой войны. Задача Ли Ена – наводить порядок, отправляя их на свои места. Но именно в это время он случайно встречает первое воплощение своей суженой.