Tale of the Nine Tailed season 2 watch online

Kinoafisha TV Shows Tale of the Nine Tailed Seasons Season 2
Tale of the Nine Tailed 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 6 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 13 hours 0 minute
Во 2 сезоне сериала «История девятихвостого лиса» события разворачиваются в 1938 году. Известный зрителям по предыдущему сезону главный герой – лис-оборотень гумихо – уже тайно живет среди людей. Когда-то Ли Ена считали божеством, но теперь он своего рода государственный чиновник, связывающий мир живых и мир духов. Неупокоенные души зачастую покидают свои могилы и терроризируют людей, особенно в такие неспокойные исторические периоды, как преддверие Второй мировой войны. Задача Ли Ена – наводить порядок, отправляя их на свои места. Но именно в это время он случайно встречает первое воплощение своей суженой.

8.4
Rate 20 votes
7.9 IMDb

Episode 1
Season 2 Episode 1
6 May 2023
Episode 2
Season 2 Episode 2
7 May 2023
Episode 3
Season 2 Episode 3
13 May 2023
Episode 4
Season 2 Episode 4
14 May 2023
Episode 5
Season 2 Episode 5
20 May 2023
Episode 6
Season 2 Episode 6
21 May 2023
Episode 7
Season 2 Episode 7
27 May 2023
Episode 8
Season 2 Episode 8
28 May 2023
Episode 9
Season 2 Episode 9
3 June 2023
Episode 10
Season 2 Episode 10
4 June 2023
Episode 11
Season 2 Episode 11
10 June 2023
Episode 12
Season 2 Episode 12
11 June 2023
