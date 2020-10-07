Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Tale of the Nine Tailed season 1 watch online

Tale of the Nine Tailed season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Tale of the Nine Tailed Seasons Season 1
Tale of the Nine Tailed 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 7 October 2020
Production year 2020
Number of episodes 16
Runtime 17 hours 20 minutes
"Tale of the Nine Tailed" season 1 description

В 1 сезоне сериала «История девятихвостого лиса» необыкновенный юноша по имени Кумихо Ли Ен является божеством, которому принадлежит весь горный хребет. Спустя некоторое время Ен превращается в некого проводника между миром живых и мертвых. Он должен следить за порядком и не позволять никому нарушать порядки человеческого мира. Его брат – Ли Ран – с презрением относится к людям, хоть и вынужден жить среди них. Порой он обещает людям исполнить их мечты, но они дорого платят за это. Однажды Ен уснул под деревом и очнулся от того, что кто-то гладит его по голове. Это оказалась смелая маленькая девочка, которая нуждалась в помощи...

Series rating

8.4
Rate 20 votes
7.9 IMDb

"Tale of the Nine Tailed" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
The Incident That Occurred on Yeou Gogae
Season 1 Episode 1
7 October 2020
I've Been Waiting for You
Season 1 Episode 2
8 October 2020
The Secret of the Dragon King
Season 1 Episode 3
14 October 2020
Verge of Death
Season 1 Episode 4
15 October 2020
I Also Waited for You
Season 1 Episode 5
21 October 2020
Four Pillars of Destiny
Season 1 Episode 6
22 October 2020
The Trap of Samsara
Season 1 Episode 7
28 October 2020
Reincarnation
Season 1 Episode 8
29 October 2020
Spirit of Darkness
Season 1 Episode 9
4 November 2020
Deja-Vu
Season 1 Episode 10
5 November 2020
Ground Cherries
Season 1 Episode 11
11 November 2020
Catching Tails
Season 1 Episode 12
12 November 2020
The Other Imoogi
Season 1 Episode 13
25 November 2020
Dead End
Season 1 Episode 14
26 November 2020
Without Knowing Imoogi's Plan
Season 1 Episode 15
2 December 2020
Only One Way to Save Yun
Season 1 Episode 16
3 December 2020
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more