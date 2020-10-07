В 1 сезоне сериала «История девятихвостого лиса» необыкновенный юноша по имени Кумихо Ли Ен является божеством, которому принадлежит весь горный хребет. Спустя некоторое время Ен превращается в некого проводника между миром живых и мертвых. Он должен следить за порядком и не позволять никому нарушать порядки человеческого мира. Его брат – Ли Ран – с презрением относится к людям, хоть и вынужден жить среди них. Порой он обещает людям исполнить их мечты, но они дорого платят за это. Однажды Ен уснул под деревом и очнулся от того, что кто-то гладит его по голове. Это оказалась смелая маленькая девочка, которая нуждалась в помощи...