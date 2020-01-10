Menu
Science Fell in Love, So I Tried to Prove It 2020 - 2022 season 1

Science Fell in Love, So I Tried to Prove It season 1 poster
Rikei ga Koi ni Ochita no de Shoumei shitemita.
Rikei ga Koi ni Ochita no de Shoumei shitemita.
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 10 January 2020
Production year 2020
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 36 minutes
В 1 сезоне сериала «Влюбленные ученые и научное доказательство любви» молодая научная сотрудница из Института мозга Юкимура Шинья начинает испытывать влечение к своему коллеге Химуро Аяме. Она признается ему в своих чувствах, и они оказываются взаимными, но оба исследователя вдруг осознают, что они не понимают, что такое любовь. Они решают подойти к проблеме с научной точки зрения и сразу переходят к экспериментам. Возможно, это сложное чувство – лишь череда химических реакций? Или разряд электрического тока, проходящий одновременно через два тела? Им предстоит масса удивительных открытий.

Science-types Fell in Love, So They Tried to Analyze It.
Season 1 Episode 1
10 January 2020
Science-types Fell in Love, So They Tried Experiments.
Season 1 Episode 2
10 January 2020
Science-types Fell in Love, So They Try Planning a Date.
Season 1 Episode 3
10 January 2020
Science-types Fell in Love, So They Tried Going on a Date.
Season 1 Episode 4
17 January 2020
Science-types Fell in Love, So They Tried Holding a Meeting.
Season 1 Episode 5
24 January 2020
Science-types Fell in Love, So They Tried Kissing.
Season 1 Episode 6
31 January 2020
Science-types Fell in Love, So They Tried Having a Drinking Party.
Season 1 Episode 7
7 February 2020
Science-types Fell in Love, So They Tried to Gather Proof of Love.
Season 1 Episode 8
14 February 2020
Science-types Fell in Love, So They Tried Attending a Training Camp in Okinawa.
Season 1 Episode 9
21 February 2020
Science-types Fell in Love, So They Tried Giving Presentations.
Season 1 Episode 10
28 February 2020
Science-types Fell in Love, So They Tried Having a Fight.
Season 1 Episode 11
6 March 2020
I Knew I Could Fall in Love with You, So I Tried to Prove it.
Season 1 Episode 12
13 March 2020
