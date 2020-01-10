В 1 сезоне сериала «Влюбленные ученые и научное доказательство любви» молодая научная сотрудница из Института мозга Юкимура Шинья начинает испытывать влечение к своему коллеге Химуро Аяме. Она признается ему в своих чувствах, и они оказываются взаимными, но оба исследователя вдруг осознают, что они не понимают, что такое любовь. Они решают подойти к проблеме с научной точки зрения и сразу переходят к экспериментам. Возможно, это сложное чувство – лишь череда химических реакций? Или разряд электрического тока, проходящий одновременно через два тела? Им предстоит масса удивительных открытий.