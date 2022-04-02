В 1 сезоне сериала «Поэзия теней: Пламя» студент-переводчик Лайт Тенрю переводится учиться в колледж Шадовар – профессиональное учреждение для подготовки игроков в игру Shadowverse. Он присоединяется к одному из семи университетских игровых клубов – «Седьмое Пламя». По несчастью, вскоре выясняется, что именно в этой команде в новом учебном году критически не хватает участников, поэтому над ней висит угроза закрытия. Главный герой решает спасти свой клуб и начинает сам подыскивать новых игроков. Однако теперь ему придется не только собрать команду, но и подготовить ее к встрече с очень сильными соперниками.