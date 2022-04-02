Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Shadowverse Flame 2022, season 1

Shadowverse Flame season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Shadowverse Flame Seasons Season 1
Shadowverse Flame
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 2 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 50
Runtime 20 hours 50 minutes
"Shadowverse Flame" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Поэзия теней: Пламя» студент-переводчик Лайт Тенрю переводится учиться в колледж Шадовар – профессиональное учреждение для подготовки игроков в игру Shadowverse. Он присоединяется к одному из семи университетских игровых клубов – «Седьмое Пламя». По несчастью, вскоре выясняется, что именно в этой команде в новом учебном году критически не хватает участников, поэтому над ней висит угроза закрытия. Главный герой решает спасти свой клуб и начинает сам подыскивать новых игроков. Однако теперь ему придется не только собрать команду, но и подготовить ее к встрече с очень сильными соперниками.

Series rating

6.0
Rate 13 votes
6.2 IMDb

Shadowverse Flame List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
My Shadowverse Begins Here!
Season 1 Episode 1
2 April 2022
This Is My Brilliant Plan!
Season 1 Episode 2
9 April 2022
I Can Tell Because We Battled!
Season 1 Episode 3
16 April 2022
Lady & Gentleman
Season 1 Episode 4
23 April 2022
Do Me a Favor
Season 1 Episode 5
30 April 2022
Courage Will Always Give You Strength!
Season 1 Episode 6
7 May 2022
That's My Strength!
Season 1 Episode 7
14 May 2022
Expectations Are a Curse
Season 1 Episode 8
21 May 2022
Show Me Your Battle!
Season 1 Episode 9
28 May 2022
There's No Point in Getting Serious
Season 1 Episode 10
4 June 2022
I Don't Want Your Understanding...
Season 1 Episode 11
11 June 2022
That's What Makes Shadowverse Fun!
Season 1 Episode 12
18 June 2022
Only the Strong Survive in Shadowverse!
Season 1 Episode 13
25 June 2022
Of Course You Don't Have It!
Season 1 Episode 14
2 July 2022
Battle in a Way That's True to Yourself!
Season 1 Episode 15
9 July 2022
I'll Show You Real Shadowverse!
Season 1 Episode 16
16 July 2022
I Want Shadowverse to Excite Me!
Season 1 Episode 17
23 July 2022
My Rhythm Is the Heartbeat of a Devil!
Season 1 Episode 18
30 July 2022
I Have My Own Ace in the Hole!
Season 1 Episode 19
6 August 2022
That's What Makes It So Fun!
Season 1 Episode 20
13 August 2022
If You Can't Surpass Me, There's No Point
Season 1 Episode 21
20 August 2022
I've Finally Found You!
Season 1 Episode 22
27 August 2022
You Can't Surpass the King!
Season 1 Episode 23
3 September 2022
You're Dense, Aren't You?
Season 1 Episode 24
10 September 2022
So This Is Your True Form?
Season 1 Episode 25
17 September 2022
The Shadowverse Club Tournament Begins!
Season 1 Episode 26
1 October 2022
I'm Not Who I Used to Be!
Season 1 Episode 27
8 October 2022
I'm Everybody's Senpai, Too!
Season 1 Episode 28
15 October 2022
I'll Show You the Person I Want to Be!
Season 1 Episode 29
22 October 2022
It Doesn't Feel Bad
Season 1 Episode 30
29 October 2022
I'll Show You the Strength of a Flower That Blooms in the Fields!
Season 1 Episode 31
5 November 2022
You're Going to Despair, Too!
Season 1 Episode 32
12 November 2022
Now I'm Strong Enough to Reach You!
Season 1 Episode 33
19 November 2022
It's a Resort, Everybody!
Season 1 Episode 34
26 November 2022
Let's Make Memories Together!
Season 1 Episode 35
3 December 2022
To Me, It's All a Game
Season 1 Episode 36
10 December 2022
I'll Give You Fulfillment!
Season 1 Episode 37
17 December 2022
Come Unto Us!
Season 1 Episode 38
24 December 2022
This Is the True Power of the Joubert Sisters!
Season 1 Episode 39
7 January 2023
Why Do You Get Stronger?
Season 1 Episode 40
14 January 2023
This Is Our New Power!
Season 1 Episode 41
21 January 2023
I'll Take This One Step with All My Might!
Season 1 Episode 42
28 January 2023
Some Sights Can Only Be Seen Alone!
Season 1 Episode 43
4 February 2023
I'll Light Up Your Future
Season 1 Episode 44
11 February 2023
I've Got High Hopes for You
Season 1 Episode 45
18 February 2023
Heroes Are for Little Kids!
Season 1 Episode 46
25 February 2023
Still, I'll Stay True to Myself!
Season 1 Episode 47
4 March 2023
That Dazzling Light Will Someday Fade
Season 1 Episode 48
11 March 2023
To Me, You Are...
Season 1 Episode 49
18 March 2023
I've Finally Made It This Far!
Season 1 Episode 50
25 March 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more