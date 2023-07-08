Во 2-м сезоне сериала «Поэзия теней: Пламя» продолжается история о простом школьнике по имени Лайт Тенрю, который теперь учится в колледже Шадовар – профессиональном учреждении, которое готовит ребят для игры Shadowverse. Главный герой состоит в клубе «Седьмое Пламя». Будучи новичком, Лайт часто обращается за советом к своему однокласснику, которого зовут Субару Макабе. Клубом, к которому присоединился Лайт, управляет Ицуки Мицутагава. При этом главный герой поначалу даже не догадывается, что у членов клуба есть большая тайна. В новом сезоне Лайта и его друзей ожидает множество новых захватывающих приключений.