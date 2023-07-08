Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Shadowverse Flame 2022, season 2

Shadowverse Flame season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Shadowverse Flame Seasons Season 2
Shadowverse Flame
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 8 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 25
Runtime 10 hours 25 minutes
"Shadowverse Flame" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Поэзия теней: Пламя» продолжается история о простом школьнике по имени Лайт Тенрю, который теперь учится в колледже Шадовар – профессиональном учреждении, которое готовит ребят для игры Shadowverse. Главный герой состоит в клубе «Седьмое Пламя». Будучи новичком, Лайт часто обращается за советом к своему однокласснику, которого зовут Субару Макабе. Клубом, к которому присоединился Лайт, управляет Ицуки Мицутагава. При этом главный герой поначалу даже не догадывается, что у членов клуба есть большая тайна. В новом сезоне Лайта и его друзей ожидает множество новых захватывающих приключений.

Series rating

6.0
Rate 13 votes
6.2 IMDb

Shadowverse Flame List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
We Challenge the Strongest!
Season 2 Episode 1
8 July 2023
That's Your Weakness
Season 2 Episode 2
15 July 2023
That's Your Weakness
Season 2 Episode 3
22 July 2023
I'll Make It a Defeat That Means Something!
Season 2 Episode 4
29 July 2023
It's Not Just Despair, Right?
Season 2 Episode 5
5 August 2023
Neither I, Nor the World, Will Change
Season 2 Episode 6
12 August 2023
Destined to Disappear Before the Light!
Season 2 Episode 7
19 August 2023
I'm Taking You with Me to the Pits of Hell
Season 2 Episode 8
26 August 2023
If It's Too Sweet, It Gives You Heartburn
Season 2 Episode 9
2 September 2023
Drown in the Aesthetics of Evil!
Season 2 Episode 10
9 September 2023
I've Decided I'm Not Running Anymore!
Season 2 Episode 11
16 September 2023
I'm Back from the Graveyard
Season 2 Episode 12
23 September 2023
The Hour of Judgment Is Nigh
Season 2 Episode 13
30 September 2023
Penetrate Even the Most Forbidden Secrets
Season 2 Episode 14
7 October 2023
The Forbidden Is Nothing to Fear!
Season 2 Episode 15
14 October 2023
I'll Challenge You with All I've Got!
Season 2 Episode 16
21 October 2023
It Lies Beyond My Limits!
Season 2 Episode 17
28 October 2023
Farewell, Mikado Shirogane
Season 2 Episode 18
4 November 2023
You Will Learn the Meaning of Your Own Shadowverse
Season 2 Episode 19
11 November 2023
I'll Strike You with the Light and Darkness Within Me!
Season 2 Episode 20
18 November 2023
Like Is the Strongest Feeling!
Season 2 Episode 21
25 November 2023
Our Battle Is Just Getting Started!
Season 2 Episode 22
2 December 2023
I'll Put All My Feelings into This Draw!
Season 2 Episode 23
9 December 2023
I'll Save Everyone!
Season 2 Episode 24
16 December 2023
Let's Save the World with This Power
Season 2 Episode 25
23 December 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more