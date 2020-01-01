Menu
Season premiere 1 January 2020
Production year 2020
Number of episodes 9
Runtime 6 hours 36 minutes
В 1 сезоне сериала «Гамильтон» история берет свое начало в тренировочном лагере морских котиков в Америке. Карл Гамильтон успешно проходит обучение и через год возвращается в Швецию. В Осло разворачивается политическая акция, во время которой город охватывают народные протесты. Представители местного радикального движения нагнетают обстановку и вступают в открытую конфронтацию с сотрудниками правоохранительных органов. В толпе демонстрантов находится и Гамильтон, который внимательно наблюдает за происходящим. Неожиданно все видеокамеры, с помощью которых спецслужбы могут следить за событиями, выходят из строя.

6.7
6.8 IMDb

Avsnitt 1
Season 1 Episode 1
1 January 2020
Avsnitt 2
Season 1 Episode 2
1 January 2020
Avsnitt 3
Season 1 Episode 3
8 January 2020
Avsnitt 4
Season 1 Episode 4
15 January 2020
Avsnitt 5
Season 1 Episode 5
22 January 2020
Avsnitt 6
Season 1 Episode 6
29 January 2020
Avsnitt 7
Season 1 Episode 7
5 February 2020
Avsnitt 8
Season 1 Episode 8
12 February 2020
Avsnitt 9
Season 1 Episode 9
26 February 2020
