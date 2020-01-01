В 1 сезоне сериала «Гамильтон» история берет свое начало в тренировочном лагере морских котиков в Америке. Карл Гамильтон успешно проходит обучение и через год возвращается в Швецию. В Осло разворачивается политическая акция, во время которой город охватывают народные протесты. Представители местного радикального движения нагнетают обстановку и вступают в открытую конфронтацию с сотрудниками правоохранительных органов. В толпе демонстрантов находится и Гамильтон, который внимательно наблюдает за происходящим. Неожиданно все видеокамеры, с помощью которых спецслужбы могут следить за событиями, выходят из строя.