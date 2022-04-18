Menu
Hamilton season 2 watch online

Hamilton season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Hamilton Seasons Season 2
Hamilton
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 18 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 52 minutes
"Hamilton" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Гамильтон» история о сотруднике секретного ведомства продолжается. Он является настоящим профессионалом своего дела. Герой владеет различными видами боевого оружия, пользуется эффективными приемами, а также способен нанести урон врагу голыми руками. Начальство всегда полагается на него. Гамильтону всегда удается справиться со злодеями, не допустив жертв невинных людей. Однажды Карл столкнулся с серьезным вызовом. Это произошло в связи с серией терактов в шведской столице. Властям нужно успокоить встревоженных граждан и срочно отыскать преступников. Они тут же обращаются к Гамильтону.

Series rating

6.7
Rate 12 votes
6.8 IMDb

"Hamilton" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Reset del 1
Season 2 Episode 1
18 April 2022
Reset del 2
Season 2 Episode 2
18 April 2022
Need to know del 1
Season 2 Episode 3
25 April 2022
Need to know del 2
Season 2 Episode 4
25 April 2022
Shadow world, del 1
Season 2 Episode 5
2 May 2022
TBAShadow world, del 2
Season 2 Episode 6
2 May 2022
The Reckoning, del 1
Season 2 Episode 7
9 May 2022
The Reckoning, del 2
Season 2 Episode 8
9 May 2022
