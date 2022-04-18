Во 2 сезоне сериала «Гамильтон» история о сотруднике секретного ведомства продолжается. Он является настоящим профессионалом своего дела. Герой владеет различными видами боевого оружия, пользуется эффективными приемами, а также способен нанести урон врагу голыми руками. Начальство всегда полагается на него. Гамильтону всегда удается справиться со злодеями, не допустив жертв невинных людей. Однажды Карл столкнулся с серьезным вызовом. Это произошло в связи с серией терактов в шведской столице. Властям нужно успокоить встревоженных граждан и срочно отыскать преступников. Они тут же обращаются к Гамильтону.