ZIWE 2021 - 2022, season 2

ZIWE season 2 poster
Kinoafisha TV Shows ZIWE Seasons Season 2
Ziwe
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 1 May 2022
Production year 2022
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 48 minutes
"ZIWE" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Зиве» блогер и комик Зиве Фумудох из Бруклина продолжит встречаться со знаменитостями, обсуждать с ними насущные вопросы, исполнять музыкальные номера и много шутить. Напомним, в предыдущем сезоне проекта Зиве размышляла о стандартах красоты с гостем Эбони К. Уильямсом, посещала пластического хирурга, исследовала феномен финансового благополучия с Боуэном Янгом и Патти Харрисон, а также выдвигалась на пост мэра Нью-Йорка. Кроме того, амбициозная афроамериканка устроила игровое шоу и продемонстрировала зрителям трейлер будущего биографического фильма.

Series rating

6.9
Rate 11 votes
7 IMDb

ZIWE List of episodes

Critical Race Theory
Season 2 Episode 1
1 May 2022
Celebrity Rights Activist
Season 2 Episode 2
8 May 2022
Socially Liberal, Fiscally Conservative
Season 2 Episode 3
15 May 2022
Hot!
Season 2 Episode 4
22 May 2022
Empowerment
Season 2 Episode 5
29 May 2022
Gay Pride!
Season 2 Episode 6
5 June 2022
Men!
Season 2 Episode 7
20 November 2022
Democracy
Season 2 Episode 8
27 November 2022
Tech
Season 2 Episode 9
4 December 2022
Diversity Training
Season 2 Episode 10
11 December 2022
Miss Universe
Season 2 Episode 11
18 December 2022
Juneteenth
Season 2 Episode 12
25 December 2022
