Во 2 сезоне сериала «Зиве» блогер и комик Зиве Фумудох из Бруклина продолжит встречаться со знаменитостями, обсуждать с ними насущные вопросы, исполнять музыкальные номера и много шутить. Напомним, в предыдущем сезоне проекта Зиве размышляла о стандартах красоты с гостем Эбони К. Уильямсом, посещала пластического хирурга, исследовала феномен финансового благополучия с Боуэном Янгом и Патти Харрисон, а также выдвигалась на пост мэра Нью-Йорка. Кроме того, амбициозная афроамериканка устроила игровое шоу и продемонстрировала зрителям трейлер будущего биографического фильма.