В 1 сезоне сериала «Зиве» блогер и комик Зиве Фумудох из Бруклина ведет ночное ток-шоу, где беседует с приглашенными звездами, встречается с простыми людьми, исполняет песни и, конечно, много шутит. Ее гостями стали Фрэн Лебовиц, Глория Стайнем , Мишель Дэвис, Коул Эскола, Джордан Мендоса, Грейс Куленшмидт и другие. С ними Зиве говорит о расовых предрассудках, стандартах красоты и обсуждает множество других социально значимых тем. Зиве получила известность благодаря своим шуточным монологам об американских политиках и проблемах темнокожих людей. Она создала свой авторский Youtube-проект.