ZIWE 2021, season 1

ZIWE season 1 poster
Kinoafisha TV Shows ZIWE Seasons Season 1
Ziwe
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 9 May 2021
Production year 2021
Number of episodes 6
Runtime 2 hours 24 minutes
"ZIWE" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Зиве» блогер и комик Зиве Фумудох из Бруклина ведет ночное ток-шоу, где беседует с приглашенными звездами, встречается с простыми людьми, исполняет песни и, конечно, много шутит. Ее гостями стали Фрэн Лебовиц, Глория Стайнем , Мишель Дэвис, Коул Эскола, Джордан Мендоса, Грейс Куленшмидт и другие. С ними Зиве говорит о расовых предрассудках, стандартах красоты и обсуждает множество других социально значимых тем. Зиве получила известность благодаря своим шуточным монологам об американских политиках и проблемах темнокожих людей. Она создала свой авторский Youtube-проект.

Series rating

6.9
Rate 11 votes
7 IMDb

ZIWE List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
55%
Season 1 Episode 1
9 May 2021
Beauty Standards
Season 1 Episode 2
16 May 2021
Wealth Hoarders
Season 1 Episode 3
23 May 2021
Allyship
Season 1 Episode 4
30 May 2021
Immigration
Season 1 Episode 5
6 June 2021
Whitewashing
Season 1 Episode 6
13 June 2021
