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Зиве 2021 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Зиве
Киноафиша Сериалы Зиве Сезоны Сезон 2

Ziwe
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 1 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 2-й сезон сериала «Зиве»

Во 2 сезоне сериала «Зиве» блогер и комик Зиве Фумудох из Бруклина продолжит встречаться со знаменитостями, обсуждать с ними насущные вопросы, исполнять музыкальные номера и много шутить. Напомним, в предыдущем сезоне проекта Зиве размышляла о стандартах красоты с гостем Эбони К. Уильямсом, посещала пластического хирурга, исследовала феномен финансового благополучия с Боуэном Янгом и Патти Харрисон, а также выдвигалась на пост мэра Нью-Йорка. Кроме того, амбициозная афроамериканка устроила игровое шоу и продемонстрировала зрителям трейлер будущего биографического фильма.

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Список серий сериала Зиве График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Критическая расовая теория Critical Race Theory
Сезон 2 Серия 1
1 мая 2022
Активист по защите прав знаменитостей Celebrity Rights Activist
Сезон 2 Серия 2
8 мая 2022
Социально-либеральный, Финансово-консервативный Socially Liberal, Fiscally Conservative
Сезон 2 Серия 3
15 мая 2022
Горячо! Hot!
Сезон 2 Серия 4
22 мая 2022
Расширение прав и возможностей Empowerment
Сезон 2 Серия 5
29 мая 2022
Гей-парад! Gay Pride!
Сезон 2 Серия 6
5 июня 2022
Мужчины! Men!
Сезон 2 Серия 7
20 ноября 2022
Демократия Democracy
Сезон 2 Серия 8
27 ноября 2022
Тех Tech
Сезон 2 Серия 9
4 декабря 2022
Обучение разнообразию Diversity Training
Сезон 2 Серия 10
11 декабря 2022
Мисс Вселенная Miss Universe
Сезон 2 Серия 11
18 декабря 2022
16 июня Juneteenth
Сезон 2 Серия 12
25 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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