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Зиве 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Зиве
Киноафиша Сериалы Зиве Сезоны Сезон 1

Ziwe
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Зиве»

В 1 сезоне сериала «Зиве» блогер и комик Зиве Фумудох из Бруклина ведет ночное ток-шоу, где беседует с приглашенными звездами, встречается с простыми людьми, исполняет песни и, конечно, много шутит. Ее гостями стали Фрэн Лебовиц, Глория Стайнем , Мишель Дэвис, Коул Эскола, Джордан Мендоса, Грейс Куленшмидт и другие. С ними Зиве говорит о расовых предрассудках, стандартах красоты и обсуждает множество других социально значимых тем. Зиве получила известность благодаря своим шуточным монологам об американских политиках и проблемах темнокожих людей. Она создала свой авторский Youtube-проект.

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Список серий сериала Зиве График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
55%
Сезон 1 Серия 1
9 мая 2021
Стандарты красоты Beauty Standards
Сезон 1 Серия 2
16 мая 2021
Хранители богатства Wealth Hoarders
Сезон 1 Серия 3
23 мая 2021
Союзничество Allyship
Сезон 1 Серия 4
30 мая 2021
Иммиграция Immigration
Сезон 1 Серия 5
6 июня 2021
Побелка Whitewashing
Сезон 1 Серия 6
13 июня 2021
График выхода всех сериалов
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