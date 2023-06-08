В 1 сезоне сериала «Основано на реальных событиях» действие разворачивается в Соединенных Штатах Америки. В центре событий оказываются трое мужчин с разными характерами, судьбой и родом деятельности. Один из них чинит сантехнику, второй занимается сделками, связанными с недвижимостью, а третий является бывшей легендой большого тенниса. Однажды их жизни переплетаются. А в стране тем временем происходит настоящее помешательство на опасных преступлениях и криминальных событиях. Именно с этого начинается история главных героев. А еще... с крышки унитаза, которая слишком медленно закрывается.