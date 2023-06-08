Menu
Based on a True Story 2023 - 2024 season 1

Based on a True Story season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Based on a True Story Seasons Season 1
Based On A True Story
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 8 June 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 0 minute
"Based on a True Story" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Основано на реальных событиях» действие разворачивается в Соединенных Штатах Америки. В центре событий оказываются трое мужчин с разными характерами, судьбой и родом деятельности. Один из них чинит сантехнику, второй занимается сделками, связанными с недвижимостью, а третий является бывшей легендой большого тенниса. Однажды их жизни переплетаются. А в стране тем временем происходит настоящее помешательство на опасных преступлениях и криминальных событиях. Именно с этого начинается история главных героев. А еще... с крышки унитаза, которая слишком медленно закрывается.

Series rating

7.0
Rate 13 votes
7.2 IMDb

"Based on a True Story" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
The Great American Art Form
Season 1 Episode 1
8 June 2023
BDE
Season 1 Episode 2
8 June 2023
Who's Next?
Season 1 Episode 3
8 June 2023
The Survivor
Season 1 Episode 4
8 June 2023
Ted Bundy Bottle Opener
Season 1 Episode 5
8 June 2023
Love You, Buzzfeed
Season 1 Episode 6
8 June 2023
National Geographic
Season 1 Episode 7
8 June 2023
The Universe
Season 1 Episode 8
8 June 2023
