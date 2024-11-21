Menu
Based on a True Story 2023 - 2024, season 2

Based on a True Story
Based On A True Story
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 21 November 2024
Production year 2024
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 0 minute
"Based on a True Story" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Основано на реальных событиях» продолжается история об Аве и Нэйтане. Напомним, в предыдущем сезоне главные герои ожидали ребенка. В момент беременности Авы они ощутили, что из их отношений ушел былой огонь. Внезапно пара решила запустить подкаст, который будет посвящен маньякам и серийным убийцам. Истории о том, как люди становились беспощадными преступниками, начинали убивать людей. Это хобби изменило жизнь супругов, а также стало подспорьем для того, чтобы преодолеть семейный кризис. В новом сезоне героев ожидают новые захватывающие расследования, полные опасностей.

Series rating

7.0
Rate 13 votes
7.2 IMDb

"Based on a True Story" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Liquid Gold
Season 2 Episode 1
21 November 2024
Control F for Murder
Season 2 Episode 2
21 November 2024
Relapse
Season 2 Episode 3
21 November 2024
Y'all Ready for This?
Season 2 Episode 4
21 November 2024
Double Fault
Season 2 Episode 5
21 November 2024
Based on a Drew Story
Season 2 Episode 6
21 November 2024
Shotgun Wedding
Season 2 Episode 7
21 November 2024
This Week's Guest
Season 2 Episode 8
21 November 2024
