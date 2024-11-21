Во 2-м сезоне сериала «Основано на реальных событиях» продолжается история об Аве и Нэйтане. Напомним, в предыдущем сезоне главные герои ожидали ребенка. В момент беременности Авы они ощутили, что из их отношений ушел былой огонь. Внезапно пара решила запустить подкаст, который будет посвящен маньякам и серийным убийцам. Истории о том, как люди становились беспощадными преступниками, начинали убивать людей. Это хобби изменило жизнь супругов, а также стало подспорьем для того, чтобы преодолеть семейный кризис. В новом сезоне героев ожидают новые захватывающие расследования, полные опасностей.