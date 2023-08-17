Во 2-м сезоне сериала «В ударе» Крейг не останавливается на достигнутом. Он готов рисковать даже собственной жизнью, чтобы обеспечить себе и своим детям достойное будущее. Однако когда очередная охота на питона заканчивается не лучшим образом, герой вынужденно начинает подвергать свой план сомнению. Теперь он должен выбирать между семьей и свободой. Тем временем Джиллиан получает странное письмо. После несчастного случая в офисе Исайе требуется помощь, чтобы избавиться от кое-какого багажа. Брок отправляется в путешествие, чтобы воплотить свою мечту о славе в социальных сетях в реальность.