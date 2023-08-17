Menu
Killing It 2022 - 2023, season 2

Killing It season 2 poster
Killing It
Season premiere 17 August 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
"Killing It" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «В ударе» Крейг не останавливается на достигнутом. Он готов рисковать даже собственной жизнью, чтобы обеспечить себе и своим детям достойное будущее. Однако когда очередная охота на питона заканчивается не лучшим образом, герой вынужденно начинает подвергать свой план сомнению. Теперь он должен выбирать между семьей и свободой. Тем временем Джиллиан получает странное письмо. После несчастного случая в офисе Исайе требуется помощь, чтобы избавиться от кое-какого багажа. Брок отправляется в путешествие, чтобы воплотить свою мечту о славе в социальных сетях в реальность.

Series rating

7.2
7.3 IMDb

Killing It List of episodes

What You Sow
Season 2 Episode 1
17 August 2023
Mallory
Season 2 Episode 2
17 August 2023
It Follows
Season 2 Episode 3
17 August 2023
Help Me Pay My Bills
Season 2 Episode 4
17 August 2023
Lying Flat
Season 2 Episode 5
17 August 2023
Predatory
Season 2 Episode 6
17 August 2023
On the Inside
Season 2 Episode 7
17 August 2023
Timber
Season 2 Episode 8
17 August 2023
