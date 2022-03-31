В 1 сезоне сериала «В ударе» в центре событий оказывается мужчина, который осознал, что неудовлетворен своей жизнью и нуждается в радикальных переменах. Главный герой в результате долгих размышлений пришел к выводу, что он может осуществить так называемую американскую мечту. Мужчина решил открыть собственный бизнес. Вместе с лучшим другом и своими новыми знакомыми он оказывается вовлечен в весьма своеобразный бизнес. Теперь его жизнь связана с охотой на змей. Вскоре главный герой становится успешным и популярным. Быть может, он достоин того, чтобы претендовать на нечто большее.