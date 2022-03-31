Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Killing It 2022, season 1

Killing It season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Killing It Seasons Season 1
Killing It
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 31 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Killing It" season 1 description

В 1 сезоне сериала «В ударе» в центре событий оказывается мужчина, который осознал, что неудовлетворен своей жизнью и нуждается в радикальных переменах. Главный герой в результате долгих размышлений пришел к выводу, что он может осуществить так называемую американскую мечту. Мужчина решил открыть собственный бизнес. Вместе с лучшим другом и своими новыми знакомыми он оказывается вовлечен в весьма своеобразный бизнес. Теперь его жизнь связана с охотой на змей. Вскоре главный герой становится успешным и популярным. Быть может, он достоин того, чтобы претендовать на нечто большее.

Series rating

7.2
Rate 12 votes
7.3 IMDb

Killing It List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Pilot
Season 1 Episode 1
31 March 2022
Kickoff
Season 1 Episode 2
14 April 2022
Dominine
Season 1 Episode 3
14 April 2022
Carlos
Season 1 Episode 4
14 April 2022
The Task Rabbit
Season 1 Episode 5
14 April 2022
The Hard Place
Season 1 Episode 6
14 April 2022
Boss Up
Season 1 Episode 7
14 April 2022
The Kingmaker
Season 1 Episode 8
14 April 2022
Desperate Measures
Season 1 Episode 9
14 April 2022
The Storm
Season 1 Episode 10
14 April 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more