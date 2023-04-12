Menu
Smother-in-Law 2022, season 2

A Sogra Que Te Pariu 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 12 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 4 hours 10 minutes
"Smother-in-Law" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Свекровь приехала» пандемия наконец отступает в сторону, и самоизоляцию в стране отменяют. Однако назойливая Айседир почему-то не спешит покинуть дом любимого сыночка и не очень любимой невестки. Ни намеки, ни уговоры, ни откровенные скандалы не действуют на эту чрезмерно заботливую женщину. Ведь у нее есть цель – сделать сына счастливым (в ее собственном представлении, разумеется!). Вот только супруга великовозрастного отрока не вписывается в ее картину семейного счастья, поэтому Айседир делает все возможное, чтобы извести девушку. Но та оказывается вовсе не так проста, как казалось сначала.

Series rating

4.4
Rate 13 votes
Smother-in-Law List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Episode 1
Season 2 Episode 1
12 April 2023
Episode 2
Season 2 Episode 2
12 April 2023
Episode 3
Season 2 Episode 3
12 April 2023
Episode 4
Season 2 Episode 4
12 April 2023
Episode 5
Season 2 Episode 5
12 April 2023
Episode 6
Season 2 Episode 6
12 April 2023
Episode 7
Season 2 Episode 7
12 April 2023
Episode 8
Season 2 Episode 8
12 April 2023
Episode 9
Season 2 Episode 9
12 April 2023
Episode 10
Season 2 Episode 10
12 April 2023
