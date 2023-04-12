Во 2 сезоне сериала «Свекровь приехала» пандемия наконец отступает в сторону, и самоизоляцию в стране отменяют. Однако назойливая Айседир почему-то не спешит покинуть дом любимого сыночка и не очень любимой невестки. Ни намеки, ни уговоры, ни откровенные скандалы не действуют на эту чрезмерно заботливую женщину. Ведь у нее есть цель – сделать сына счастливым (в ее собственном представлении, разумеется!). Вот только супруга великовозрастного отрока не вписывается в ее картину семейного счастья, поэтому Айседир делает все возможное, чтобы извести девушку. Но та оказывается вовсе не так проста, как казалось сначала.