Smother-in-Law 2022, season 1

A Sogra Que Te Pariu 16+
Season premiere 13 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 4 hours 10 minutes
В 1 сезоне сериала «Свекровь приехала» события разворачиваются во времена пандемии. Проводить сутки напролет со своими родственниками непросто. Главному герою еще сложнее, поскольку на пороге его дома неожиданно появилась родительница с чемоданами, которые красноречиво указывают на то, что визит затянется. Привычный уклад жизни небольшой бразильской «ячейки общества» резко меняется с появлением матери главного героя. Донья Исадир сдала в аренду жилье в Кашамби, пригороде Рио-де-Жанейро, и отправилась к сыну Карлосу. Ее внуки Джонас и Марсия оказались между двух огней, а невестка Алиса пришла в ужас.

4.4
Rate 13 votes
4.6 IMDb
Season 1
Season 2
Season 3
