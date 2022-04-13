В 1 сезоне сериала «Свекровь приехала» события разворачиваются во времена пандемии. Проводить сутки напролет со своими родственниками непросто. Главному герою еще сложнее, поскольку на пороге его дома неожиданно появилась родительница с чемоданами, которые красноречиво указывают на то, что визит затянется. Привычный уклад жизни небольшой бразильской «ячейки общества» резко меняется с появлением матери главного героя. Донья Исадир сдала в аренду жилье в Кашамби, пригороде Рио-де-Жанейро, и отправилась к сыну Карлосу. Ее внуки Джонас и Марсия оказались между двух огней, а невестка Алиса пришла в ужас.