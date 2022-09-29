В 1 сезоне сериала «Интервью с вампиром» в центре событий оказывается новообращенный вампир. Действие разворачивается в конце восемнадцатого столетия в Новом Орлеане. Древний вампир по имени Луи приходит к журналисту, чтобы поделиться своей драматичной историей. Когда-то он утратил желание жить, после того как его любимая супруга и ребенок скончались. По случайному стечению обстоятельств Луи превратился в бессмертное создание. Ему непросто принять себя в новом обличии. Луи не хочет питаться кровью людей и вынужден охотиться на зверей. Журналист понимает, что его увлекает судьба вампира.