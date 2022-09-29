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Interview with the Vampire season 1 watch online

Interview with the Vampire season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Interview with the Vampire Seasons Season 1
Interview with the Vampire 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 29 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 7
Runtime 7 hours 0 minute
"Interview with the Vampire" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Интервью с вампиром» в центре событий оказывается новообращенный вампир. Действие разворачивается в конце восемнадцатого столетия в Новом Орлеане. Древний вампир по имени Луи приходит к журналисту, чтобы поделиться своей драматичной историей. Когда-то он утратил желание жить, после того как его любимая супруга и ребенок скончались. По случайному стечению обстоятельств Луи превратился в бессмертное создание. Ему непросто принять себя в новом обличии. Луи не хочет питаться кровью людей и вынужден охотиться на зверей. Журналист понимает, что его увлекает судьба вампира.

Series rating

7.3
Rate 13 votes
7.6 IMDb

"Interview with the Vampire" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
In Throes of Increasing Wonder
Season 1 Episode 1
29 September 2022
...After the Phantoms of Your Former Self
Season 1 Episode 2
2 October 2022
Is My Very Nature That of a Devil
Season 1 Episode 3
9 October 2022
...The Ruthless Pursuit of Blood with All a Child's Demanding
Season 1 Episode 4
16 October 2022
A Vile Hunger for Your Hammering Heart
Season 1 Episode 5
23 October 2022
Like Angels Put in Hell by God
Season 1 Episode 6
30 October 2022
The Thing Lay Still
Season 1 Episode 7
6 November 2022
TV series release schedule
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