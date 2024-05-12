Во 2 сезоне сериала «Интервью с вампиром» новообращенный Луи теперь живет наедине с малышкой Клодией. Они уверены, что избавились от Лестата, которого они оба очень боялись, несмотря на любовь и привязанность к нему. Однако древний вампир не собирается сдаваться так легко. Пока что он парализован и похож на живую мумию, но достаточно одной случайно упавшей на его губы капли крови – и он сможет возродиться, чтобы отомстить предавшим его друзьям. Тем временем Луи и Клодия встречают мощный клан своих итальянских сородичей, которые сомневаются в их праве на территорию и кровь. Героям грозит смертельная опасность.