Interview with the Vampire season 2 watch online

Interview with the Vampire season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Interview with the Vampire Seasons Season 2
Interview with the Vampire
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 12 May 2024
Production year 2024
Number of episodes 8
Runtime 9 hours 20 minutes
"Interview with the Vampire" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Интервью с вампиром» новообращенный Луи теперь живет наедине с малышкой Клодией. Они уверены, что избавились от Лестата, которого они оба очень боялись, несмотря на любовь и привязанность к нему. Однако древний вампир не собирается сдаваться так легко. Пока что он парализован и похож на живую мумию, но достаточно одной случайно упавшей на его губы капли крови – и он сможет возродиться, чтобы отомстить предавшим его друзьям. Тем временем Луи и Клодия встречают мощный клан своих итальянских сородичей, которые сомневаются в их праве на территорию и кровь. Героям грозит смертельная опасность.

Series rating

7.2
Rate 13 votes
7.6 IMDb

"Interview with the Vampire" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
What Can the Damned Really Say to the Damned
Season 2 Episode 1
12 May 2024
Do You Know What It Means to Be Loved by Death
Season 2 Episode 2
19 May 2024
No Pain
Season 2 Episode 3
26 May 2024
I Want You More Than Anything in the World
Season 2 Episode 4
2 June 2024
Don't Be Afraid, Just Start the Tape
Season 2 Episode 5
9 June 2024
Like the Light by Which God Made the World Before He Made Light
Season 2 Episode 6
16 June 2024
I Could Not Prevent It
Season 2 Episode 7
23 June 2024
And That's the End of It. There's Nothing Else
Season 2 Episode 8
30 June 2024
