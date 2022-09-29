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Интервью с вампиром 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Интервью с вампиром
Киноафиша Сериалы Интервью с вампиром Сезоны Сезон 1

Interview with the Vampire
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 7
Продолжительность сезона 8 часов 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Интервью с вампиром»

В 1 сезоне сериала «Интервью с вампиром» в центре событий оказывается новообращенный вампир. Действие разворачивается в конце восемнадцатого столетия в Новом Орлеане. Древний вампир по имени Луи приходит к журналисту, чтобы поделиться своей драматичной историей. Когда-то он утратил желание жить, после того как его любимая супруга и ребенок скончались. По случайному стечению обстоятельств Луи превратился в бессмертное создание. Ему непросто принять себя в новом обличии. Луи не хочет питаться кровью людей и вынужден охотиться на зверей. Журналист понимает, что его увлекает судьба вампира.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Интервью с вампиром» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
В муках растущего чуда In Throes of Increasing Wonder
Сезон 1 Серия 1
29 сентября 2022
За призраками твоего прежнего «я» ...After the Phantoms of Your Former Self
Сезон 1 Серия 2
2 октября 2022
Дьявольская ли моя природа? Is My Very Nature That of a Devil
Сезон 1 Серия 3
9 октября 2022
Безжалостная погоня за кровью со всеми детскими запросами ...The Ruthless Pursuit of Blood with All a Child's Demanding
Сезон 1 Серия 4
16 октября 2022
Мерзкий голод по твоему бьющемуся сердцу A Vile Hunger for Your Hammering Heart
Сезон 1 Серия 5
23 октября 2022
Как ангелы, отправленные богом в ад Like Angels Put in Hell by God
Сезон 1 Серия 6
30 октября 2022
Существо лежало неподвижно The Thing Lay Still
Сезон 1 Серия 7
6 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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