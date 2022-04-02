Menu
Love Live! Nijigasaki High School Idol Club 2020 - 2022, season 2

Love Live! Nijigasaki High School Idol Club season 2 poster
Love Live! Nijigasaki High School Idol Club

Love Live! Nijigasaki High School Idol Club 12+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 2 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 13
Runtime 6 hours 30 minutes
"Love Live! Nijigasaki High School Idol Club" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Лав Лайв! Клуб айдолов академии Нидзигасаки» история старшеклассниц из академии Нидзигасаки продолжается. Действие по-прежнему разворачивается в старшей школе города Токио. Несколько девушек, очень разных внешне и по характеру, смогли подружиться и организовать клуб. Рука об руку главные героини отправляются к своей цели, несмотря на трудности, которые возникают у них на пути. Напомним, в предыдущем сезоне Касуми и Ю обратились к школьному совету с предложением о проведении фестиваля, но с этой инициативой возникли некоторые проблемы. В новом сезоне персонажи продолжат свой путь.

A Brand New Thrill
Season 2 Episode 1
2 April 2022
Overlapping Colors
Season 2 Episode 2
9 April 2022
Sing! Song! Smile!
Season 2 Episode 3
16 April 2022
Ai Love Triangle
Season 2 Episode 4
23 April 2022
Dreamland Is Now Open! ↑↑(*'▽')
Season 2 Episode 5
30 April 2022
Choose Your "Love"
Season 2 Episode 6
7 May 2022
The Memory of Dreams
Season 2 Episode 7
14 May 2022
The Place Where the Rainbow Begins
Season 2 Episode 8
21 May 2022
The Sky I Can't Reach
Season 2 Episode 9
28 May 2022
Kasumin☆Wonder Tour
Season 2 Episode 10
4 June 2022
The Past, the Future, and Now
Season 2 Episode 11
11 June 2022
Cheer!
Season 2 Episode 12
18 June 2022
Let This Thrill Resonate—
Season 2 Episode 13
25 June 2022
