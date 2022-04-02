Во 2 сезоне сериала «Лав Лайв! Клуб айдолов академии Нидзигасаки» история старшеклассниц из академии Нидзигасаки продолжается. Действие по-прежнему разворачивается в старшей школе города Токио. Несколько девушек, очень разных внешне и по характеру, смогли подружиться и организовать клуб. Рука об руку главные героини отправляются к своей цели, несмотря на трудности, которые возникают у них на пути. Напомним, в предыдущем сезоне Касуми и Ю обратились к школьному совету с предложением о проведении фестиваля, но с этой инициативой возникли некоторые проблемы. В новом сезоне персонажи продолжат свой путь.