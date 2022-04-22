Menu
Shooting Stars season 1 watch online

Kinoafisha TV Shows Shooting Stars Seasons Season 1

Shooting Stars
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 22 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 16
Runtime 16 hours 0 minute
"Shooting Stars" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Падающая звезда» зрители знакомятся с потайным закулисным миром современного восточного шоу-бизнеса. На сцене и на экране сияют лица немногих избранных – холеных красавчиков и красавиц, играющих в сериалах и исполняющих хиты. Но выясняется, что все эти звезды – ничто без своей огромной команды. Пиар-менеджеры, организаторы концертов, технические сотрудники, репортеры, психологи, повара и даже уборщики – все они вносят свою бесценную лепту в формирование имиджа экранных див. Именно этим анонимным героям посвящен сюжет сериала, и об их жизни и взаимоотношениях пойдет речь в истории.

Series rating

7.5
Rate 11 votes
7.6 IMDb
"Shooting Stars" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
22 April 2022
Episode 2
23 April 2022
Episode 3
29 April 2022
Episode 4
30 April 2022
Episode 5
6 May 2022
Episode 6
7 May 2022
Episode 7
13 May 2022
Episode 8
14 May 2022
Episode 9
20 May 2022
Episode 10
21 May 2022
Episode 11
27 May 2022
Episode 12
28 May 2022
Episode 13
3 June 2022
Episode 14
4 June 2022
Episode 15
10 June 2022
Episode 16
11 June 2022
TV series release schedule
