В 1 сезоне сериала «Падающая звезда» зрители знакомятся с потайным закулисным миром современного восточного шоу-бизнеса. На сцене и на экране сияют лица немногих избранных – холеных красавчиков и красавиц, играющих в сериалах и исполняющих хиты. Но выясняется, что все эти звезды – ничто без своей огромной команды. Пиар-менеджеры, организаторы концертов, технические сотрудники, репортеры, психологи, повара и даже уборщики – все они вносят свою бесценную лепту в формирование имиджа экранных див. Именно этим анонимным героям посвящен сюжет сериала, и об их жизни и взаимоотношениях пойдет речь в истории.