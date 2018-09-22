Menu
Sekret na million (2016), season 3

Секрет на миллион 16+
Original title Сезон 3
Season premiere 22 September 2018
Production year 2018
Number of episodes 35
Runtime 52 hours 30 minutes

78. Наталья Андрейченко
Season 3 Episode 1
22 September 2018
79. Александр Жулин
Season 3 Episode 2
29 September 2018
80. Георгий Мартиросян
Season 3 Episode 3
6 October 2018
81. Никита Пресняков
Season 3 Episode 4
13 October 2018
82. Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова
Season 3 Episode 5
20 October 2018
83. Александр Олешко
Season 3 Episode 6
27 October 2018
84. Сергей Мазаев
Season 3 Episode 7
3 November 2018
85. Николай Дроздов
Season 3 Episode 8
10 November 2018
86. Ольга Будина
Season 3 Episode 9
17 November 2018
87. Мария Максакова I
Season 3 Episode 10
24 November 2018
88. Мария Максакова II
Season 3 Episode 11
1 December 2018
89. Валерий Гаркалин
Season 3 Episode 12
8 December 2018
90. Ольга Кабо
Season 3 Episode 13
15 December 2018
91. Анита Цой
Season 3 Episode 14
22 December 2018
92. Праздничный выпуск
Season 3 Episode 15
29 December 2018
93. Владимир Стеклов
Season 3 Episode 16
2 February 2019
94. Татьяна Васильева I
Season 3 Episode 17
9 February 2019
95. Татьяна Васильева II
Season 3 Episode 18
16 February 2019
96. Николай Цискаридзе
Season 3 Episode 19
2 March 2019
97. Татьяна Веденеева
Season 3 Episode 20
9 March 2019
98. Ксения Собчак
Season 3 Episode 21
16 March 2019
99. Юлия Началова. Памяти любимой певицы
Season 3 Episode 22
17 March 2019
100. Мария Кожевникова
Season 3 Episode 23
23 March 2019
101. Ольга Орлова
Season 3 Episode 24
30 March 2019
102. Маргарита Симоньян
Season 3 Episode 25
6 April 2019
103. Тайны Аллы Пугачёвой
Season 3 Episode 26
13 April 2019
104. Алёна Яковлева
Season 3 Episode 27
20 April 2019
105. Сосо Павлиашвили
Season 3 Episode 28
27 April 2019
106. Ирина Слуцкая
Season 3 Episode 29
11 May 2019
107. Олег Газманов
Season 3 Episode 30
18 May 2019
108. Денис Майданов
Season 3 Episode 31
25 May 2019
109. Анастасия Стоцкая
Season 3 Episode 32
1 June 2019
110. Сергей Селин
Season 3 Episode 33
8 June 2019
111. Ольга Зарубина
Season 3 Episode 34
15 June 2019
112. Прохор Шаляпин
Season 3 Episode 35
22 June 2019
