Sekret na million (2016), season 3
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Секрет на миллион
16+
Original title
Сезон 3
Season premiere
22 September 2018
Production year
2018
Number of episodes
35
Runtime
52 hours 30 minutes
TV Show rating
0.0
Rate
0
vote
78. Наталья Андрейченко
Season 3
Episode 1
22 September 2018
79. Александр Жулин
Season 3
Episode 2
29 September 2018
80. Георгий Мартиросян
Season 3
Episode 3
6 October 2018
81. Никита Пресняков
Season 3
Episode 4
13 October 2018
82. Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова
Season 3
Episode 5
20 October 2018
83. Александр Олешко
Season 3
Episode 6
27 October 2018
84. Сергей Мазаев
Season 3
Episode 7
3 November 2018
85. Николай Дроздов
Season 3
Episode 8
10 November 2018
86. Ольга Будина
Season 3
Episode 9
17 November 2018
87. Мария Максакова I
Season 3
Episode 10
24 November 2018
88. Мария Максакова II
Season 3
Episode 11
1 December 2018
89. Валерий Гаркалин
Season 3
Episode 12
8 December 2018
90. Ольга Кабо
Season 3
Episode 13
15 December 2018
91. Анита Цой
Season 3
Episode 14
22 December 2018
92. Праздничный выпуск
Season 3
Episode 15
29 December 2018
93. Владимир Стеклов
Season 3
Episode 16
2 February 2019
94. Татьяна Васильева I
Season 3
Episode 17
9 February 2019
95. Татьяна Васильева II
Season 3
Episode 18
16 February 2019
96. Николай Цискаридзе
Season 3
Episode 19
2 March 2019
97. Татьяна Веденеева
Season 3
Episode 20
9 March 2019
98. Ксения Собчак
Season 3
Episode 21
16 March 2019
99. Юлия Началова. Памяти любимой певицы
Season 3
Episode 22
17 March 2019
100. Мария Кожевникова
Season 3
Episode 23
23 March 2019
101. Ольга Орлова
Season 3
Episode 24
30 March 2019
102. Маргарита Симоньян
Season 3
Episode 25
6 April 2019
103. Тайны Аллы Пугачёвой
Season 3
Episode 26
13 April 2019
104. Алёна Яковлева
Season 3
Episode 27
20 April 2019
105. Сосо Павлиашвили
Season 3
Episode 28
27 April 2019
106. Ирина Слуцкая
Season 3
Episode 29
11 May 2019
107. Олег Газманов
Season 3
Episode 30
18 May 2019
108. Денис Майданов
Season 3
Episode 31
25 May 2019
109. Анастасия Стоцкая
Season 3
Episode 32
1 June 2019
110. Сергей Селин
Season 3
Episode 33
8 June 2019
111. Ольга Зарубина
Season 3
Episode 34
15 June 2019
112. Прохор Шаляпин
Season 3
Episode 35
22 June 2019
