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Sekret na million (2016), season 1
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Kinoafisha
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Sekret na million
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Season 1
Секрет на миллион
16+
Original title
Сезон 1
Season premiere
4 September 2016
Production year
2016
Number of episodes
37
Runtime
55 hours 30 minutes
TV Show rating
0.0
Rate
0
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Sekret na million List of episodes
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Игорь Крутой
Season 1
Episode 1
4 September 2016
Наташа Королёва
Season 1
Episode 2
11 September 2016
Сергей Челобанов
Season 1
Episode 3
18 September 2016
Борис Моисеев
Season 1
Episode 4
25 September 2016
Юлия Началова
Season 1
Episode 5
2 October 2016
Анна Седокова
Season 1
Episode 6
9 October 2016
Дмитрий Маликов
Season 1
Episode 7
16 October 2016
Анастасия Волочкова
Season 1
Episode 8
23 October 2016
Елена Воробей
Season 1
Episode 9
30 October 2016
Любовь Успенская
Season 1
Episode 10
12 November 2016
Эвелина Блёданс
Season 1
Episode 11
19 November 2016
Виктор Логинов
Season 1
Episode 12
26 November 2016
Роза Сябитова
Season 1
Episode 13
3 December 2016
Бедрос Киркоров
Season 1
Episode 14
10 December 2016
Елена Проклова
Season 1
Episode 15
17 December 2016
Юлия Ковальчук
Season 1
Episode 16
24 December 2016
Надежда Мейхер-Грановская
Season 1
Episode 17
21 January 2017
Александр Васильев
Season 1
Episode 18
28 January 2017
Алексей Нилов
Season 1
Episode 19
4 February 2017
Марина Анисина I
Season 1
Episode 20
11 February 2017
Марина Анисина II
Season 1
Episode 21
18 February 2017
Владимир Епифанцев
Season 1
Episode 22
25 February 2017
Александр Носик
Season 1
Episode 23
4 March 2017
Яна Рудковская
Season 1
Episode 24
11 March 2017
Денис Клявер
Season 1
Episode 25
18 March 2017
Егор Кончаловский
Season 1
Episode 26
25 March 2017
Елена Бирюкова
Season 1
Episode 27
1 April 2017
Михаил Грушевский
Season 1
Episode 28
8 April 2017
Филипп Киркоров I
Season 1
Episode 29
15 April 2017
Филипп Киркоров II
Season 1
Episode 30
22 April 2017
Катя Гордон
Season 1
Episode 31
29 April 2017
Владимир Пресняков
Season 1
Episode 32
20 May 2017
Гоша Куценко
Season 1
Episode 33
27 May 2017
Эммануил Виторган
Season 1
Episode 34
3 June 2017
Мария Голубкина
Season 1
Episode 35
17 June 2017
Юлия Волкова
Season 1
Episode 36
24 June 2017
Светлана Пермякова
Season 1
Episode 37
1 July 2017
TV series release schedule
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