В 1 сезоне сериала «Chief of War» на Гавайские острова раз за разом приплывают иностранные «первооткрыватели»: от британца Джеймса Кука и российского судна «Беринг» до французов и американцев. Гавайи на протяжении столетий оказываются на пересечении сфер влияния многих государств. В конце концов, острова объединяют и превращают в колонию. С точки зрения стран первого мира, это решение – благо. Однако коренные народы Гавайев смотрят на колонизацию совсем другими глазами. В центре сюжета оказывается вождь одного из племен, который всеми силами старается сохранить национальную идентичность своего народа.