Chief of War 2025, season 1

Chief of War season 1 poster
Chief of War
Season premiere 1 August 2025
Production year 2025
Number of episodes 9
Runtime 7 hours 30 minutes
"Chief of War" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Chief of War» на Гавайские острова раз за разом приплывают иностранные «первооткрыватели»: от британца Джеймса Кука и российского судна «Беринг» до французов и американцев. Гавайи на протяжении столетий оказываются на пересечении сфер влияния многих государств. В конце концов, острова объединяют и превращают в колонию. С точки зрения стран первого мира, это решение – благо. Однако коренные народы Гавайев смотрят на колонизацию совсем другими глазами. В центре сюжета оказывается вождь одного из племен, который всеми силами старается сохранить национальную идентичность своего народа.

Series rating

8.2
Rate 13 votes
7.5 IMDb

Chief of War List of episodes

Season 1
The Chief of War
Season 1 Episode 1
1 August 2025
Changing Times
Season 1 Episode 2
1 August 2025
City of Flowers
Season 1 Episode 3
8 August 2025
Ciudad De Flores, Part II
Season 1 Episode 4
15 August 2025
The Race of the Gods
Season 1 Episode 5
22 August 2025
The Splintered Paddle
Season 1 Episode 6
29 August 2025
Day of Spilled Brains
Season 1 Episode 7
5 September 2025
The Sacred Niu Grove
Season 1 Episode 8
12 September 2025
The Black Desert
Season 1 Episode 9
19 September 2025
