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Soldatki (2020), season 2

Soldatki season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Soldatki Seasons Season 2
Солдатки 16+
Title Сезон 2
Season premiere 24 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 0 minute
"Soldatki" season 2 description

Во 2 сезоне шоу «Солдатки» в каждом выпуске проекта 12 участниц сталкиваются с различными испытаниями, которые покажутся непростыми даже для мужчин. Отчаянные героини шоу на телеканале ТНТ не боятся трудностей. Они учатся военным дисциплинам и пытаются превратиться в настоящую команду. Девушкам предстоит не только примерить армейскую униформу, но и погрузиться в будни настоящих солдат. Кто из участниц реалити-шоу не сдастся и сможет дослужить до дембеля? Каждая решает самостоятельно — идти до конца и спать обладательницей главного приза либо нарушить устав. После этого участница незамедлительно покидает проект.

TV Show rating

0.0
Rate 2 votes
4.7 IMDb

Soldatki List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Выпуск 1
Season 2 Episode 1
24 September 2021
Выпуск 2
Season 2 Episode 2
24 September 2021
Выпуск 3
Season 2 Episode 3
1 October 2021
Выпуск 4
Season 2 Episode 4
1 October 2021
Выпуск 5
Season 2 Episode 5
8 October 2021
Выпуск 6
Season 2 Episode 6
8 October 2021
Выпуск 7
Season 2 Episode 7
15 October 2021
Выпуск 8
Season 2 Episode 8
15 October 2021
Выпуск 9
Season 2 Episode 9
22 October 2021
Выпуск 10
Season 2 Episode 10
22 October 2021
Выпуск 11
Season 2 Episode 11
29 October 2021
Выпуск 12
Season 2 Episode 12
29 October 2021
Выпуск 13
Season 2 Episode 13
5 November 2021
Выпуск 14
Season 2 Episode 14
12 November 2021
Выпуск 15
Season 2 Episode 15
19 November 2021
Выпуск 16
Season 2 Episode 16
26 November 2021
TV series release schedule
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