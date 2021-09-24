Во 2 сезоне шоу «Солдатки» в каждом выпуске проекта 12 участниц сталкиваются с различными испытаниями, которые покажутся непростыми даже для мужчин. Отчаянные героини шоу на телеканале ТНТ не боятся трудностей. Они учатся военным дисциплинам и пытаются превратиться в настоящую команду. Девушкам предстоит не только примерить армейскую униформу, но и погрузиться в будни настоящих солдат. Кто из участниц реалити-шоу не сдастся и сможет дослужить до дембеля? Каждая решает самостоятельно — идти до конца и спать обладательницей главного приза либо нарушить устав. После этого участница незамедлительно покидает проект.