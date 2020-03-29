Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Soldatki (2020), season 1

Soldatki season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Soldatki Seasons Season 1
Солдатки 16+
Title Сезон 1
Season premiere 29 March 2020
Production year 2020
Number of episodes 20
Runtime 15 hours 0 minute
"Soldatki" season 1 description

В 1 сезоне шоу «Солдатки» сначала девушки появляются в кадре в обычных нарядах, будучи уверенными, что их ждут заранее продуманные испытания в специальных декорациях, но в скором времени становится ясно: им предстоит «служба» в настоящей армии. Они совершают перелет на военном самолете ИЛ-76, отказываются от всех атрибутов «гражданской» жизни – гаджетов, косметики и украшений. На последующие недели гардероб девушек будет состоять из униформы. Участницами дебютного сезона стали 12 девушек из разных городов: Дарья Разумовская, Евгения Моисеева и другие. Также в проекте приняла участие Алина Бош — блогер, которая мечтает сняться в кино.

TV Show rating

0.0
Rate 2 votes
4.7 IMDb

Soldatki List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Выпуск 1
Season 1 Episode 1
29 March 2020
Выпуск 2
Season 1 Episode 2
29 March 2020
Выпуск 3
Season 1 Episode 3
5 April 2020
Выпуск 4
Season 1 Episode 4
5 April 2020
Выпуск 5
Season 1 Episode 5
12 April 2020
Выпуск 6
Season 1 Episode 6
12 April 2020
Выпуск 7
Season 1 Episode 7
19 April 2020
Выпуск 8
Season 1 Episode 8
19 April 2020
Выпуск 9
Season 1 Episode 9
26 April 2020
Выпуск 10
Season 1 Episode 10
26 April 2020
Выпуск 11
Season 1 Episode 11
3 May 2020
Выпуск 12
Season 1 Episode 12
3 May 2020
Выпуск 13
Season 1 Episode 13
10 May 2020
Выпуск 14
Season 1 Episode 14
10 May 2020
Выпуск 15
Season 1 Episode 15
17 May 2020
Выпуск 16
Season 1 Episode 16
17 May 2020
Выпуск 17
Season 1 Episode 17
24 May 2020
Выпуск 18
Season 1 Episode 18
24 May 2020
Выпуск 19
Season 1 Episode 19
31 May 2020
Выпуск 20
Season 1 Episode 20
31 May 2020
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more