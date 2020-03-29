В 1 сезоне шоу «Солдатки» сначала девушки появляются в кадре в обычных нарядах, будучи уверенными, что их ждут заранее продуманные испытания в специальных декорациях, но в скором времени становится ясно: им предстоит «служба» в настоящей армии. Они совершают перелет на военном самолете ИЛ-76, отказываются от всех атрибутов «гражданской» жизни – гаджетов, косметики и украшений. На последующие недели гардероб девушек будет состоять из униформы. Участницами дебютного сезона стали 12 девушек из разных городов: Дарья Разумовская, Евгения Моисеева и другие. Также в проекте приняла участие Алина Бош — блогер, которая мечтает сняться в кино.