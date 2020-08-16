В 1-м сезоне шоу «Рогов в деле» популярный стилист придет на помощь девушкам в беде. Первая героиня программы Диана сумела победить тяжелую болезнь, однако так и не смогла оправиться от ее последствий. Девушку волнует внешний вид, который она считает непривлекательным, а отношения с мужем заметно ухудшились. Но Рогов знает, чем помочь в этой ситуации. Он уверен, что, что бы ни было, нужно любить себя. Диана вместе с мужем побывает у психолога и на романтическом свидании. А команда специалистов поработает над ее имиджем. К финалу девушка придет совершенно другой. Не менее эффектное преображение ждет и других участниц проекта.