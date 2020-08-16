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Rogov v dele (2020), season 1

Rogov v dele season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Rogov v dele Seasons Season 1
Рогов в деле 16+
Title Сезон 1
Season premiere 16 August 2020
Production year 2020
Number of episodes 39
Runtime 31 hours 51 minutes
"Rogov v dele" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Рогов в деле» популярный стилист придет на помощь девушкам в беде. Первая героиня программы Диана сумела победить тяжелую болезнь, однако так и не смогла оправиться от ее последствий. Девушку волнует внешний вид, который она считает непривлекательным, а отношения с мужем заметно ухудшились. Но Рогов знает, чем помочь в этой ситуации. Он уверен, что, что бы ни было, нужно любить себя. Диана вместе с мужем побывает у психолога и на романтическом свидании. А команда специалистов поработает над ее имиджем. К финалу девушка придет совершенно другой. Не менее эффектное преображение ждет и других участниц проекта.

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"Rogov v dele" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Выпуск 1
Season 1 Episode 1
16 August 2020
Выпуск 2
Season 1 Episode 2
23 August 2020
Выпуск 3
Season 1 Episode 3
30 August 2020
Выпуск 4
Season 1 Episode 4
6 September 2020
Выпуск 5
Season 1 Episode 5
13 September 2020
Выпуск 6
Season 1 Episode 6
20 September 2020
Выпуск 7
Season 1 Episode 7
27 September 2020
Выпуск 8
Season 1 Episode 8
4 October 2020
Выпуск 9
Season 1 Episode 9
11 October 2020
Выпуск 10
Season 1 Episode 10
18 October 2020
Выпуск 11
Season 1 Episode 11
25 October 2020
Выпуск 12
Season 1 Episode 12
1 November 2020
Выпуск 13
Season 1 Episode 13
8 November 2020
Выпуск 14
Season 1 Episode 14
15 November 2020
Выпуск 15
Season 1 Episode 15
22 November 2020
Выпуск 16
Season 1 Episode 16
29 November 2020
Выпуск 17
Season 1 Episode 17
6 December 2020
Выпуск 18
Season 1 Episode 18
13 December 2020
Выпуск 19
Season 1 Episode 19
20 December 2020
Выпуск 20
Season 1 Episode 20
27 December 2020
Выпуск 21
Season 1 Episode 21
14 February 2021
Выпуск 22
Season 1 Episode 22
21 February 2021
Выпуск 23
Season 1 Episode 23
28 February 2021
Выпуск 24
Season 1 Episode 24
7 March 2021
Выпуск 25
Season 1 Episode 25
14 March 2021
Выпуск 26
Season 1 Episode 26
21 March 2021
Выпуск 27
Season 1 Episode 27
28 March 2021
Выпуск 28
Season 1 Episode 28
4 April 2021
Выпуск 29
Season 1 Episode 29
11 April 2021
Выпуск 30
Season 1 Episode 30
18 April 2021
Выпуск 31
Season 1 Episode 31
25 April 2021
Выпуск 32
Season 1 Episode 32
2 May 2021
Выпуск 33
Season 1 Episode 33
16 May 2021
Выпуск 34
Season 1 Episode 34
23 May 2021
Выпуск 35
Season 1 Episode 35
30 May 2021
Выпуск 36
Season 1 Episode 36
6 June 2021
Выпуск 37
Season 1 Episode 37
13 June 2021
Выпуск 38
Season 1 Episode 38
20 June 2021
Выпуск 39
Season 1 Episode 39
27 June 2021
TV series release schedule
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