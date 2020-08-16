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Рогов в деле (2020), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Рогов в деле
Киноафиша Сериалы Рогов в деле Сезоны Сезон 1

Рогов в деле 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 августа 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 39
Продолжительность сезона 31 час 51 минута
О чем 1-й сезон телешоу «Рогов в деле»

В 1-м сезоне шоу «Рогов в деле» популярный стилист придет на помощь девушкам в беде. Первая героиня программы Диана сумела победить тяжелую болезнь, однако так и не смогла оправиться от ее последствий. Девушку волнует внешний вид, который она считает непривлекательным, а отношения с мужем заметно ухудшились. Но Рогов знает, чем помочь в этой ситуации. Он уверен, что, что бы ни было, нужно любить себя. Диана вместе с мужем побывает у психолога и на романтическом свидании. А команда специалистов поработает над ее имиджем. К финалу девушка придет совершенно другой. Не менее эффектное преображение ждет и других участниц проекта.

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Список серий 1-го сезона телешоу «Рогов в деле» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
16 августа 2020
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
23 августа 2020
Выпуск 3
Сезон 1 Серия 3
30 августа 2020
Выпуск 4
Сезон 1 Серия 4
6 сентября 2020
Выпуск 5
Сезон 1 Серия 5
13 сентября 2020
Выпуск 6
Сезон 1 Серия 6
20 сентября 2020
Выпуск 7
Сезон 1 Серия 7
27 сентября 2020
Выпуск 8
Сезон 1 Серия 8
4 октября 2020
Выпуск 9
Сезон 1 Серия 9
11 октября 2020
Выпуск 10
Сезон 1 Серия 10
18 октября 2020
Выпуск 11
Сезон 1 Серия 11
25 октября 2020
Выпуск 12
Сезон 1 Серия 12
1 ноября 2020
Выпуск 13
Сезон 1 Серия 13
8 ноября 2020
Выпуск 14
Сезон 1 Серия 14
15 ноября 2020
Выпуск 15
Сезон 1 Серия 15
22 ноября 2020
Выпуск 16
Сезон 1 Серия 16
29 ноября 2020
Выпуск 17
Сезон 1 Серия 17
6 декабря 2020
Выпуск 18
Сезон 1 Серия 18
13 декабря 2020
Выпуск 19
Сезон 1 Серия 19
20 декабря 2020
Выпуск 20
Сезон 1 Серия 20
27 декабря 2020
Выпуск 21
Сезон 1 Серия 21
14 февраля 2021
Выпуск 22
Сезон 1 Серия 22
21 февраля 2021
Выпуск 23
Сезон 1 Серия 23
28 февраля 2021
Выпуск 24
Сезон 1 Серия 24
7 марта 2021
Выпуск 25
Сезон 1 Серия 25
14 марта 2021
Выпуск 26
Сезон 1 Серия 26
21 марта 2021
Выпуск 27
Сезон 1 Серия 27
28 марта 2021
Выпуск 28
Сезон 1 Серия 28
4 апреля 2021
Выпуск 29
Сезон 1 Серия 29
11 апреля 2021
Выпуск 30
Сезон 1 Серия 30
18 апреля 2021
Выпуск 31
Сезон 1 Серия 31
25 апреля 2021
Выпуск 32
Сезон 1 Серия 32
2 мая 2021
Выпуск 33
Сезон 1 Серия 33
16 мая 2021
Выпуск 34
Сезон 1 Серия 34
23 мая 2021
Выпуск 35
Сезон 1 Серия 35
30 мая 2021
Выпуск 36
Сезон 1 Серия 36
6 июня 2021
Выпуск 37
Сезон 1 Серия 37
13 июня 2021
Выпуск 38
Сезон 1 Серия 38
20 июня 2021
Выпуск 39
Сезон 1 Серия 39
27 июня 2021
График выхода всех сериалов
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