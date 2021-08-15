Во 2-м сезоне шоу «Рогов в деле» появятся новые героини, которые хотят преобразить себя и собственную жизнь. После развода Алиса работает таксисткой и живет в одной комнате вместе с родственниками. Однако даже после тяжелых жизненных испытаний многие люди все равно не воспринимают девушку всерьез из-за детской внешности. Ксения решилась начать самостоятельную жизнь в 36 лет, похудеть и найти любимое занятие. Несмотря на многие личные успехи, у нее до сих пор не получилось полюбить себя. Рогов сделает все возможное, чтобы помочь этим и другим героиням, а изменения в их жизни будут касаться не только внешнего вида.