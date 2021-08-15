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Rogov v dele (2020), season 2

Rogov v dele season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Rogov v dele Seasons Season 2
Рогов в деле 16+
Title Сезон 2
Season premiere 15 August 2021
Production year 2021
Number of episodes 20
Runtime 16 hours 20 minutes
"Rogov v dele" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу «Рогов в деле» появятся новые героини, которые хотят преобразить себя и собственную жизнь. После развода Алиса работает таксисткой и живет в одной комнате вместе с родственниками. Однако даже после тяжелых жизненных испытаний многие люди все равно не воспринимают девушку всерьез из-за детской внешности. Ксения решилась начать самостоятельную жизнь в 36 лет, похудеть и найти любимое занятие. Несмотря на многие личные успехи, у нее до сих пор не получилось полюбить себя. Рогов сделает все возможное, чтобы помочь этим и другим героиням, а изменения в их жизни будут касаться не только внешнего вида.

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"Rogov v dele" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Выпуск 1
Season 2 Episode 1
15 August 2021
Выпуск 2
Season 2 Episode 2
22 August 2021
Выпуск 3
Season 2 Episode 3
29 August 2021
Выпуск 4
Season 2 Episode 4
5 September 2021
Выпуск 5
Season 2 Episode 5
12 September 2021
Выпуск 6
Season 2 Episode 6
19 September 2021
Выпуск 7
Season 2 Episode 7
26 September 2021
Выпуск 8
Season 2 Episode 8
3 October 2021
Выпуск 9
Season 2 Episode 9
10 October 2021
Выпуск 10
Season 2 Episode 10
17 October 2021
Выпуск 11
Season 2 Episode 11
24 October 2021
Выпуск 12
Season 2 Episode 12
31 October 2021
Выпуск 13
Season 2 Episode 13
7 November 2021
Выпуск 14
Season 2 Episode 14
14 November 2021
Выпуск 15
Season 2 Episode 15
21 November 2021
Выпуск 16
Season 2 Episode 16
28 November 2021
Выпуск 17
Season 2 Episode 17
5 December 2021
Выпуск 18
Season 2 Episode 18
12 December 2021
Выпуск 19
Season 2 Episode 19
19 December 2021
Выпуск 20
Season 2 Episode 20
26 December 2021
TV series release schedule
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