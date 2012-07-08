Menu
Sinbad 2012, season 1

Sinbad season 1 poster
Sinbad
Sinbad 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 8 July 2012
Production year 2012
Number of episodes 12
Runtime 8 hours 36 minutes
"Sinbad" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Синдбад» харизматичный обманщик Синдбад и его брат Джамиль по случайному стечению обстоятельств оказались связаны со смертью сына могущественного лорда Акбари. Затем происходят неожиданные трагические события, которые приводят к началу удивительного морского приключения. Экипаж «Провиденье», на борту которого оказывается сам Синдбад и его эпатажные попутчики, прибывает на остров, где вся команда попадает в плен к последователям Разии — так называемой Королевы Похитителей Воды. Затем Анвар, друг Синдбада, по неосторожности проигрывает корабль, сделав неудачную ставку.

Series rating

6.7
6.7 20 votes
6.3 IMDb

"Sinbad" season 1 list of episodes.

Season 1
Pilot
Season 1 Episode 1
8 July 2012
Queen of the Water-Thieves
Season 1 Episode 2
15 July 2012
House of Games
Season 1 Episode 3
22 July 2012
Old Man of the Sea
Season 1 Episode 4
29 July 2012
Hunted
Season 1 Episode 5
5 August 2012
The Siren
Season 1 Episode 6
12 August 2012
Homecoming
Season 1 Episode 7
19 August 2012
Kuji
Season 1 Episode 8
26 August 2012
Eye of the Tiger
Season 1 Episode 9
2 September 2012
For Whom the Egg Shatters
Season 1 Episode 10
9 September 2012
Fiend or Friend?
Season 1 Episode 11
16 September 2012
Land of the Dead
Season 1 Episode 12
23 September 2012
