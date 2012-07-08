В 1-м сезоне сериала «Синдбад» харизматичный обманщик Синдбад и его брат Джамиль по случайному стечению обстоятельств оказались связаны со смертью сына могущественного лорда Акбари. Затем происходят неожиданные трагические события, которые приводят к началу удивительного морского приключения. Экипаж «Провиденье», на борту которого оказывается сам Синдбад и его эпатажные попутчики, прибывает на остров, где вся команда попадает в плен к последователям Разии — так называемой Королевы Похитителей Воды. Затем Анвар, друг Синдбада, по неосторожности проигрывает корабль, сделав неудачную ставку.