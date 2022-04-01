В 1 сезоне сериала «Оттепель» события разворачиваются в небольшом польском городке в период оттепели. Полицейские находят тело молодой женщины, которое всю зиму пролежало подо льдом. Личность установить удается не сразу. Детективам предстоит выяснить, кем была жертва, каким образом погибла, кто ее оплакивает, а главное - знали ли люди, которых она оставила, о ней всю правду? На эти и другие вопросы ответ предстоит искать женщине-полицейскому. Она является матерью-одиночкой и переживает собственный кризис. Но именно это расследование придаст ей сил жить и поможет, наконец, разобраться в себе.