The Thaw 2022, season 1

The Thaw
Season premiere 1 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 0 minute
"The Thaw" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Оттепель» события разворачиваются в небольшом польском городке в период оттепели. Полицейские находят тело молодой женщины, которое всю зиму пролежало подо льдом. Личность установить удается не сразу. Детективам предстоит выяснить, кем была жертва, каким образом погибла, кто ее оплакивает, а главное - знали ли люди, которых она оставила, о ней всю правду? На эти и другие вопросы ответ предстоит искать женщине-полицейскому. Она является матерью-одиночкой и переживает собственный кризис. Но именно это расследование придаст ей сил жить и поможет, наконец, разобраться в себе.

Series rating

6.6
Rate 12 votes
6.8 IMDb

The Thaw List of episodes

Season 1
Season 2
Season 3
Episode 1
Season 1 Episode 1
1 April 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
1 April 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
8 April 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
8 April 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
15 April 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
15 April 2022
