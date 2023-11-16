Во 2-м сезоне сериала «Джулия» продолжается история из жизни легендарной Джулии Чайлд, которая снимается в многосерийном проекте «Французский шеф-повар». Этот сериал положил начало многим современным кулинарным телевизионным шоу, которые с успехом идут во всем мире. Джулия не обладала Пожарским талантом, но она учила французский язык по кулинарным книгам, после чего пошла на кулинарные курсы. Джулия успешно закончила обучение в привилегированной французской школе «Кордон Блё». Правда, выпускной экзамен Чайлд сдала не сразу, позабыв два рецепта, которые надо было выучить наизусть.