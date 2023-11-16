Menu
Julia season 2 watch online

Julia season 2 poster
Julia 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 16 November 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 32 minutes
"Julia" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Джулия» продолжается история из жизни легендарной Джулии Чайлд, которая снимается в многосерийном проекте «Французский шеф-повар». Этот сериал положил начало многим современным кулинарным телевизионным шоу, которые с успехом идут во всем мире. Джулия не обладала Пожарским талантом, но она учила французский язык по кулинарным книгам, после чего пошла на кулинарные курсы. Джулия успешно закончила обучение в привилегированной французской школе «Кордон Блё». Правда, выпускной экзамен Чайлд сдала не сразу, позабыв два рецепта, которые надо было выучить наизусть.

Series rating

8.2
Rate 11 votes
8.3 IMDb

"Julia" season 2 list of episodes.

Season 1
Season 2
Loup en Croûte
Season 2 Episode 1
16 November 2023
Fried Chicken
Season 2 Episode 2
16 November 2023
Pressed Duck
Season 2 Episode 3
16 November 2023
Chocolate Mousse
Season 2 Episode 4
23 November 2023
Bûche De Noël
Season 2 Episode 5
30 November 2023
Chartwinkerie
Season 2 Episode 6
7 December 2023
Shrimp & Grits
Season 2 Episode 7
14 December 2023
Lobster Américaine
Season 2 Episode 8
21 December 2023
