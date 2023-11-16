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Джулия 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Джулия
Киноафиша Сериалы Джулия Сезоны Сезон 2

Julia
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 16 ноября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 32 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Джулия»

Во 2-м сезоне сериала «Джулия» продолжается история из жизни легендарной Джулии Чайлд, которая снимается в многосерийном проекте «Французский шеф-повар». Этот сериал положил начало многим современным кулинарным телевизионным шоу, которые с успехом идут во всем мире. Джулия не обладала Пожарским талантом, но она учила французский язык по кулинарным книгам, после чего пошла на кулинарные курсы. Джулия успешно закончила обучение в привилегированной французской школе «Кордон Блё». Правда, выпускной экзамен Чайлд сдала не сразу, позабыв два рецепта, которые надо было выучить наизусть.

Рейтинг сериала

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8.3 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Джулия» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Loup en Croûte
Сезон 2 Серия 1
16 ноября 2023
Жареный цыпленок Fried Chicken
Сезон 2 Серия 2
16 ноября 2023
Прессованная утка Pressed Duck
Сезон 2 Серия 3
16 ноября 2023
Шоколадный мусс Chocolate Mousse
Сезон 2 Серия 4
23 ноября 2023
Рождественское полено Bûche De Noël
Сезон 2 Серия 5
30 ноября 2023
Чартвинкери Chartwinkerie
Сезон 2 Серия 6
7 декабря 2023
Креветки и крупа Shrimp & Grits
Сезон 2 Серия 7
14 декабря 2023
Лобстер американский Lobster Américaine
Сезон 2 Серия 8
21 декабря 2023
График выхода всех сериалов
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